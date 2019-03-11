АЛРОСА провела встречу с клиентами

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12 марта в Москве на территории Храма Христа Спасителя в центре искусств АЛРОСА провела традиционную встречу с клиентами и вечер ALROSA Night. Присутствовали представители компаний из Израиля, Бельгии, Индии и других стран. Перед долгосрочными клиентами АЛРОСА выступил ее гендиректор Сергей Иванов и руководитель Единой сбытовой организации Евгений Агуреев. По словам участников мероприятия, состоялся конструктивный обмен мнениями о состоянии рынка и его перспективах.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



