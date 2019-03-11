CIBJO выпустила упрощенное руководство по ответственной практике торговли алмазами, цветными камнями, жемчугом и кораллами

Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO выпустила упрощенное руководство по этическим и ответственным методам обращения и торговли алмазами, цветными драгоценными камнями, жемчугом и кораллами, а также предоставила бесплатную загрузку документа с веб-сайта CIBJO на нескольких языках в формате PDF.Документ объемом 10–13 страниц содержит простые для понимания отраслевых специалистов рекомендации, касающиеся раскрытия и описания природных и обработанных драгоценных материалов, синтетических и других искусственных продуктов, а также рекомендации по информации, которую следует запрашивать у поставщиков.Документ предназначен для поддержки владельцев ювелирного бизнеса и профессионального персонала, но не заменяет «голубые книги» CIBJO, которые являются исчерпывающим руководством по стандартам, практике и номенклатуре для алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга, кораллов, драгоценных металлов, геммологических лабораторий и ответственной добыче, а также национальное законодательство, нормативные акты или утвержденные на международном уровне протоколы.«Руководство «Что нужно и что нельзя делать» призвано служить быстрым и простым справочником для профессионалов отрасли, чтобы обеспечить применение ответственных методов», - пояснил Роланд Нафтуле (Roland Naftule), президент Sector A CIBJO, который охватывает все драгоценные материалы и который при помощи и поддержке вице-президентов конфедерации был ответственен за подготовку документа.«Мы призываем всех членов отрасли ознакомиться с различными «голубыми книгами», но понимаем, что под влиянием момента это может быть трудоемко с точки зрения объема прочтения и усвоения материала. По этой причине мы создали это более краткое и легко читаемое руководство, целью которого является продвижение доверия потребителей посредством этической торговли», - сказал он.«Доверие потребителей - это основа ювелирного бизнеса, и для поддержания и усиления этого крайне важно, чтобы ответственные практики применялись всеми участниками на каждом этапе цепочки поставок. Наше новое руководство «Что нужно и что нельзя делать» предназначено для поддержания этой цели», - сказал со своей стороны президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).