АЛРОСА и китайская компания Chow Sang Sang будут вести торговлю в евро

Евгений Агуреев, директор по продажам АЛРОСА, сообщил агентству в кулуарах Гонконгской международной ювелирной выставки, что в этом году он подписал долгосрочный контракт с Chow Sang Sang Jewellery, но не раскрыл таких деталей, как условленный объем поставок и цены на камни. Тем не менее, по словам представителей обеих компаний, они будут торговать в евро в рамках пробного проекта.
Подписание контракта с Chow Sang Sang является хорошим началом для офисов АЛРОСА, расположенных в Мирном, республика Саха, на фоне замедления экономики Китая и продолжающейся торговой войны с США.
Агруреев сказал агентству: «Рынок Китая очень важен для нас. Продажа непосредственно здесь была трудным путешествием, так как людям здесь нравится начинать с небольших количеств и постепенно укреплять свое доверие продукции».
«Продажи, скорее всего, улучшатся в апреле, когда появится некоторая ясность в торговых отношениях и глобальных экономических перспективах», - сказал он.
Компания намерена повысить продажи в Китае до 180 млн долларов.
Согласно сообщению, на долю Китая приходится 4% общего объема продаж АЛРОСА.