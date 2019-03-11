АЛРОСА и китайская компания Chow Sang Sang будут вести торговлю в евро

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Горнодобывающая компания АЛРОСА, наконец, сумела убедить китайских клиентов вести дела в валюте, отличной от долларов США, говорится в сообщении South China Morning Post.

Евгений Агуреев, директор по продажам АЛРОСА, сообщил агентству в кулуарах Гонконгской международной ювелирной выставки, что в этом году он подписал долгосрочный контракт с Chow Sang Sang Jewellery, но не раскрыл таких деталей, как условленный объем поставок и цены на камни. Тем не менее, по словам представителей обеих компаний, они будут торговать в евро в рамках пробного проекта.

Подписание контракта с Chow Sang Sang является хорошим началом для офисов АЛРОСА, расположенных в Мирном, республика Саха, на фоне замедления экономики Китая и продолжающейся торговой войны с США.

Агруреев сказал агентству: «Рынок Китая очень важен для нас. Продажа непосредственно здесь была трудным путешествием, так как людям здесь нравится начинать с небольших количеств и постепенно укреплять свое доверие продукции».

«Продажи, скорее всего, улучшатся в апреле, когда появится некоторая ясность в торговых отношениях и глобальных экономических перспективах», - сказал он.

Компания намерена повысить продажи в Китае до 180 млн долларов.

Согласно сообщению, на долю Китая приходится 4% общего объема продаж АЛРОСА.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished