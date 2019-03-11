Эксклюзив

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Следующий алмазный тендер TAGS пройдет в DDE в Дубае

Сегодня
Новости

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проведет алмазный тендер в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange) в Дубае с 26 марта по 2 апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 

news_13032018_tags.png
Фото: TAGS


Для продажи будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы, а также камни из Намибии. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории. Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.
TAGS представит 30 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 35 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров. Более подробная информация скоро поступит от производителей, однако сообщается, что общая прибыль от мероприятия должна составить около 50 млн долларов. 
Полный график мероприятий на 2019 год указан на веб-сайте Trans Atlantic Gem Sales (www.transatlanticgemsales.com).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished