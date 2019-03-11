Следующий алмазный тендер TAGS пройдет в DDE в Дубае

Для продажи будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы, а также камни из Намибии. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории. Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.
TAGS представит 30 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 35 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров. Более подробная информация скоро поступит от производителей, однако сообщается, что общая прибыль от мероприятия должна составить около 50 млн долларов.
Полный график мероприятий на 2019 год указан на веб-сайте Trans Atlantic Gem Sales (www.transatlanticgemsales.com).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished