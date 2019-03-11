Tango реализовала алмазы, добытые на Оэна, по средней цене в $3 170 за карат

В партию, согласно компании, входил алмаз массой 26,41 карата, который был реализован по средней цене, которая составила $12 681 за карат.
Tango произвела 297,94 карата (111 алмазов) на своем руднике Оэна в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.
Во время производственного периода было переработано 95 490 тонн руды. Содержание алмазов составило 0,31 карата на тонну руды.
Tango заявила, что в прошлом месяце ангольская алмазодобывающая компания Endiama дала ей зеленый свет на возобновление работ на проекте Мокита (Moquita).
С тех пор компания активно помогала Cooperativa Mineira Do Moquita в налаживании работ на руднике и восстановлении завода, а также в разработке плана шахты.
Компания сообщила, что программы по выборке проб начнутся в следующем месяце.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished