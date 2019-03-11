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11 февраля 2019

АЛРОСА и Endiama объединяют усилия для развития корпоративного управления на «Катоке»

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Ангольское алмазодобывающее предприятие «Катока» (крупнейшими учредителями которого являются АЛРОСА и ангольская национальная компания Endiama) внедрит нововведения, существенно улучшающие качество корпоративного управления. 
По решению учредителей «Катоки», в компании создаются Наблюдательный и Фискальный советы, которые наделяются полномочиями по контролю, одобрению и окончательному согласованию контрактов. Наблюдательный совет также наделен правом согласования кандидатур исполнительных директоров.
Кроме того, по решению учредителей, отныне в «Катока» будет соблюдаться принцип ротации между двумя основными акционерами при назначении на должность генерального директора и его заместителя по финансовым вопросам. В Наблюдательном совете и в правлении «Катоки» будет соблюдаться паритетный принцип представительства акционеров.
Делегация АЛРОСА, в которую помимо главы компании вошел также заместитель генерального директора Владимир Марченко, в ходе визита  посетила провинцию Лунда Сул (в которой сосредоточены основные алмазные месторождения страны) и провела встречу с ее губернатором Даниэлом Нэту. В ходе визита был обсужден статус освоения Луаше и перспективы потенциального сотрудничества с Endiama, в том числе в рамках других концессий.


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