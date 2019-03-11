АЛРОСА и Endiama объединяют усилия для развития корпоративного управления на «Катоке»

Ангольское алмазодобывающее предприятие «Катока» (крупнейшими учредителями которого являются АЛРОСА и ангольская национальная компания Endiama) внедрит нововведения, существенно улучшающие качество корпоративного управления.По решению учредителей «Катоки», в компании создаются Наблюдательный и Фискальный советы, которые наделяются полномочиями по контролю, одобрению и окончательному согласованию контрактов. Наблюдательный совет также наделен правом согласования кандидатур исполнительных директоров.Кроме того, по решению учредителей, отныне в «Катока» будет соблюдаться принцип ротации между двумя основными акционерами при назначении на должность генерального директора и его заместителя по финансовым вопросам. В Наблюдательном совете и в правлении «Катоки» будет соблюдаться паритетный принцип представительства акционеров.Делегация АЛРОСА, в которую помимо главы компании вошел также заместитель генерального директора Владимир Марченко, в ходе визита посетила провинцию Лунда Сул (в которой сосредоточены основные алмазные месторождения страны) и провела встречу с ее губернатором Даниэлом Нэту. В ходе визита был обсужден статус освоения Луаше и перспективы потенциального сотрудничества с Endiama, в том числе в рамках других концессий.