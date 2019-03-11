Graff покупает здание на Мэдисон Авеню

«Приобретение недвижимости гарантирует, что Graff останется долгосрочным резидентом в этом эксклюзивном месте», - агентство процитировало заявление Graff.
Цена здания не была раскрыта компанией, однако в 2014 году оно было продано за $70 млн лондонской компании Tribeca Holdings.
С 2001 года Graff занимает офис этого здания на первом этаже.
Интерьер флагманского магазина компании был оформлен дизайнером Питером Марино (Peter Marino), который создал роскошное пространство для продажи ювелирных изделий с потолками двойной высоты.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург