Graff покупает здание на Мэдисон Авеню

Ювелирный дом Graff приобрел здание на Мэдисон Авеню, где находится его флагманский магазин, говорится в сообщении на сайте JCK.

Фото: Graff

«Приобретение недвижимости гарантирует, что Graff останется долгосрочным резидентом в этом эксклюзивном месте», - агентство процитировало заявление Graff.Цена здания не была раскрыта компанией, однако в 2014 году оно было продано за $70 млн лондонской компании Tribeca Holdings.С 2001 года Graff занимает офис этого здания на первом этаже.Интерьер флагманского магазина компании был оформлен дизайнером Питером Марино (Peter Marino), который создал роскошное пространство для продажи ювелирных изделий с потолками двойной высоты.