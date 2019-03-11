Венесуэла и Палестина подписали соглашение о добыче алмазов

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Венесуэла и Палестина подписали стратегическое соглашение по добыче алмазов. О подписании договора говорится в Твиттере президента Венесуэлы Николаса Мадуро, согласно Риа Новости.

«Давайте поговорим о бриллиантах. Венесуэла владеет самыми крупными запасами алмазов в мире. У нас есть нефть, золото и алмазы, бог нас обеспечивает… Мы становимся свидетелями подписания большого союза между палестинской компанией и 154 небольшими альянсами по производству бриллиантов в районе реки Ориноко", - сказал Мадуро, выступая перед компаниями региона Гуаяна.

По данным министерства развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы, 85% алмазов, найденных в Боливаре, особенно в районе реки Ориноко, имеют наивысшее качество и соответствуют признанным критериям огранки, веса, чистоты и цвета. Алмазы в 2014 году стали частью международных резервов Венесуэлы.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

