Richard Mille создает часы из сапфира

На создание сапфировой основы для часов уходит более 40 дней, говорится в сообщении.
«Смелая техника, утонченная красота, благодаря новейшей разработке часов RM 07-02 с цветным сапфиром, марка постоянно продолжает углублять свой опыт», - сообщила компания на своей странице в Инстаграм.
Часы будут доступны в зеленом, синем и розовых цветах. Такое разнообразие моделей стало возможно благодаря новейшим технологиям, которые позволяют изучать строение кристалла сапфира.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург