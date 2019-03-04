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11 февраля 2019

Richard Mille создает часы из сапфира

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Richard Mille, компания, производящая эксклюзивные часы, приняла решение заменить драгоценные металлы в создании часов на сапфиры, сообщается на сайте fr.worldtempus.com. 

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                                Фото: Richard Mille/instagram
                                

На создание сапфировой основы для часов уходит более 40 дней, говорится в сообщении.
«Смелая техника, утонченная красота, благодаря новейшей разработке часов RM 07-02 с цветным сапфиром, марка постоянно продолжает углублять свой опыт», - сообщила компания на своей странице в Инстаграм. 
Часы будут доступны в зеленом, синем и розовых цветах. Такое разнообразие моделей стало возможно благодаря новейшим технологиям, которые позволяют изучать строение кристалла сапфира. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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