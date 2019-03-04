Tango прекращает разведку алмазов в Ботсване

Исполнительный директор Tango Самер Халаф (Samer Khalaf) отметил в сообщении, что компания сосредоточит свои работы на месторождениях на более поздней стадии разработки, на которые уйдет меньше времени для разработки и производства.
Участок Мидлпитс был исследован в 1974 - 1976 годах компанией De Beers.
На нем также проводили геологоразведку две другие компании в период с 1978 год по 1997 год.
На участке находится кимберлит Колонкваненг (Kolonkwaneng), который был идентифицирован De Beers в 1977 году, а более поздние воздушные геофизические исследования предполагают, что он имеет эллиптическую форму.
В результате программы по выборке проб De Beers добыла микроалмазы и тяжелые минералы, которые указывают на то, что кимберлит является алмазоносным.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished