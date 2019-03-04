Tango прекращает разведку алмазов в Ботсване

Tango Mining отказалась от продолжения проекта разведки алмазов на проекте Мидлпитс (Middlepits) в Ботсване после «дальнейшего внутреннего исследования», заявили в компании.Исполнительный директор Tango Самер Халаф (Samer Khalaf) отметил в сообщении, что компания сосредоточит свои работы на месторождениях на более поздней стадии разработки, на которые уйдет меньше времени для разработки и производства.Участок Мидлпитс был исследован в 1974 - 1976 годах компанией De Beers.На нем также проводили геологоразведку две другие компании в период с 1978 год по 1997 год.На участке находится кимберлит Колонкваненг (Kolonkwaneng), который был идентифицирован De Beers в 1977 году, а более поздние воздушные геофизические исследования предполагают, что он имеет эллиптическую форму.В результате программы по выборке проб De Beers добыла микроалмазы и тяжелые минералы, которые указывают на то, что кимберлит является алмазоносным.