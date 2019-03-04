Эксклюзив

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

Вчера

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Tango прекращает разведку алмазов в Ботсване

Сегодня
Новости

tango_mining_logo.pngTango Mining отказалась от продолжения проекта разведки алмазов на проекте Мидлпитс (Middlepits) в Ботсване после «дальнейшего внутреннего исследования», заявили в компании.
Исполнительный директор Tango Самер Халаф (Samer Khalaf) отметил в сообщении, что компания сосредоточит свои работы на месторождениях на более поздней стадии разработки, на которые уйдет меньше времени для разработки и производства.
Участок Мидлпитс был исследован в 1974 - 1976 годах компанией De Beers.
На нем также проводили геологоразведку две другие компании в период с 1978 год по 1997 год.
На участке находится кимберлит Колонкваненг (Kolonkwaneng), который был идентифицирован De Beers в 1977 году, а более поздние воздушные геофизические исследования предполагают, что он имеет эллиптическую форму.
В результате программы по выборке проб De Beers добыла микроалмазы и тяжелые минералы, которые указывают на то, что кимберлит является алмазоносным.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished