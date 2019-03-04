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11 февраля 2019

Новая попытка запретить продажу алмазов, добытых в Зимбабве

Сегодня
Новости

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberly Process Civil Society Coalition) призвала наблюдателей за алмазами классифицировать камни, добытые в Зимбабве, как конфликтные алмазы, чтобы предотвратить их продажу на официальном рынке.
В коммюнике, выпущенном коалицией организаций гражданского общества, директор по управлению природными ресурсами Фарай Магуву (Farai Maguwu) заявил, что армия Зимбабве причастна к нарушениям прав человека на алмазных месторождениях страны.
«Коалиция гражданского общества подчеркнула опасные последствия участия военных чиновников в добыче алмазов или торговле для национальной и международной стабильности», - говорится в коммюнике.
Коалиция гражданского общества лоббировала исключение Зимбабве из Кимберлийского процесса десять лет назад после сообщений о нарушениях прав человека на алмазных месторождениях в Маранге.
Помимо Зимбабве она также выразила обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Анголе, ДРК и Венесуэле.
Между тем директор Международной миротворческой информационной службы (International Peace Information Service, IPIS) Филип Рейнье (Filip Reyniers) предложил, чтобы ООН расширила определение алмазов из зон конфликтов, чтобы включить в них те, которые добываются при участии армии в любой стране.
«Директор IPIS Филип Рейнье представил некоторые примеры проблем, связанных с алмазами из зон конфликтов, затрагивающих ЦАР, из которых можно извлечь урок, - говорится в коммюнике. - К ним относится необходимость расширить определение того, что представляет собой конфликтный алмаз - ограничение, которое препятствовало вмешательству КП в ЦАР для предотвращения жестокого повстанческого переворота в 2013 году, частично финансируемого алмазами».
Он сказал, что КП рискует сосредоточиться больше на продолжении торговли, чем на действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности, из-за недостаточного участия ООН в наблюдении за алмазами.
«Настало время перевести КП за пределы благородных слов. Если КП не будет реформировать и не начнет серьезно выполнять существующие рекомендации, то он действительно останется не чем иным, как только совещательным органом», - сказал Рейнье.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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