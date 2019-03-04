CII наградила STPL за превосходство в создании инновационных решений для ювелирной промышленности

Компания STPL, базирующаяся в Сурате, получила престижную награду «Pinnacle Awards» за «Превосходство в производстве», врученную Конфедерацией индийской промышленности (Confederation of Indian Industry, CII) на торжественном мероприятии, которое проходило в Мумбае. STPL получила эту награду за организованные и эффективные усилия в создании инновационных решений в ювелирной промышленности.

Фото: STPL

CII создала премию для вдохновления компаний на внедрение инновационных практик в производственном секторе, тем самым способствуя перспективному и существенному росту индийской промышленности. Также ожидается, что такая премия будет способствовать наступлению промышленного ренессанса в Индии.STPL разрабатывает инновационные решения для алмазной промышленности, помогая отрасли увеличить производство за меньшее время и уменьшить количество человеческих ошибок. STPL - первая и единственная компания, которая представила первых в мире роботов для обработки алмазов.Дхиражлал Котадия (Dhirajlal Kotadia), председатель STPL, сказал: «Инновации и знания в области исследований и разработок связаны не только с финансовыми выгодами; они должны трансформировать всю отрасль и страну».Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, сказал: «Премия CII является достойной вехой в нашем вкладе в исследования и разработки, которые мы сделали для Индии, особенно в алмазной промышленности. В STPL мы всегда ориентированы на инновации, превосходящие потребности алмазной промышленности, и мы будем продолжать совершенствоваться. Инновация стимулирует ум, а затем наоборот, что мы снова продемонстрировали, выиграв эту награду».