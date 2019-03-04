Слабый спрос на алмазы отразится на прибыли Ботсваны от минеральных ресурсов - СМИ

Агентство Reuters процитировало министра минеральных ресурсов страны Эрика Молале (Eric Molale), который отметил в бюджетном документе министерства, представленном парламенту на прошлой неделе, что мировой спрос на алмазы все еще остается слабым.
«Ожидается, что торговля камнями и цены на алмазы будут оставаться на низком уровне в течение первого квартала 2019 года из-за переполнения рынков мелкими алмазами», - сказал он.
Молале добавил, что розничные продажи ювелирных изделий упали в последнем квартале 2018 года.
Цены на бриллианты также продолжили снижаться в 2019 году, хотя и более медленными темпами, сказал он.
Debswana, совместное предприятие De Beers и Ботсваны, которое было самым крупным источником доходов Габороне, произвело 24,1 млн каратов алмазов в 2018 году, что на 6% больше, чем в предыдущем году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished