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Слабый спрос на алмазы отразится на прибыли Ботсваны от минеральных ресурсов - СМИ

Сегодня
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Ботсвана, крупнейший производитель алмазов, прогнозирует, что ее доходы от добычи полезных ископаемых упадут на 4% до 13,6 млрд пул ($1,26 млрд) в 2019/20 финансовом году в результате снижения выплачиваемых роялти и дивидендов, сообщают средства массовой информации.
Агентство Reuters процитировало министра минеральных ресурсов страны Эрика Молале (Eric Molale), который отметил в бюджетном документе министерства, представленном парламенту на прошлой неделе, что мировой спрос на алмазы все еще остается слабым.
«Ожидается, что торговля камнями и цены на алмазы будут оставаться на низком уровне в течение первого квартала 2019 года из-за переполнения рынков мелкими алмазами», - сказал он.
Молале добавил, что розничные продажи ювелирных изделий упали в последнем квартале 2018 года.
Цены на бриллианты также продолжили снижаться в 2019 году, хотя и более медленными темпами, сказал он.
Debswana, совместное предприятие De Beers и Ботсваны, которое было самым крупным источником доходов Габороне, произвело 24,1 млн каратов алмазов в 2018 году, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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