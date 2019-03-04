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11 февраля 2019

Зимбабве откажется от закона о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом в отношении алмазов и платины

Сегодня
Новости

Зимбабве готова отменить закон о расширении прав местного населения, согласно которому местные инвесторы осуществляют контроль над алмазными и платиновыми месторождениями, так как это мешает привлечению прямых иностранных инвестиций, заявляют местные власти. 
Закон будет отменен, и иностранные организации смогут полностью владеть алмазными и платиновыми ресурсами, что увеличит приток инвестиций.
«Мы отменяем правило о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом в отношении алмазов и платины, которое препятствует привлечению прямых иностранных инвестиций, - агентство Bloomberg процитировало министра финансов Зимбабве Мтули Нкубе (Mthuli Ncube), который ответил на вопросы во время интервью, проведенного Bloomberg Television в Вашингтоне. - Мы сообщаем, что Зимбабве открыта для бизнеса, а ты можешь быть открыт, только если предоставляешь полное право на владение ресурсами».
Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) также заявил в другом интервью, что эти правила могут также в дальнейшем быть применимы к сектору добычи алмазов.
Изменения в законе о правилах собственности должны быть одобрены парламентом.
В марте 2018 года Зимбабве пересмотрела закон о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом, но ограничило мажоритарное владение местными жителями и государственными компаниями только алмазными и платиновыми рудниками.
Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва намерен перестроить экономику, разрушенную при длительном правлении Роберта Мугабе. Он был вынужден уйти в отставку в результате бескровного переворота в ноябре 2017 года.
Бывший президент твердо верил в закон о расширении полномочий местного населения.
Закон о расширении экономических прав местного населения  был разработан для увеличения доли зимбабвийцев в экономике, но был непрозрачным и открывал пути для нарушений в ущерб доверию иностранных инвесторов.
Зимбабве владеет вторыми по величине в мире запасами металлов платиновой группы после Южной Африки.
В стране также находятся значительные запасы золота, алмазов, лития, железной руды, угля, хрома и никеля.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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