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11 февраля 2019

HRD NV будет готовить отчеты о ювелирных изделиях с лабораторными бриллиантами

Сегодня
Новости

hrd_logo.pngАнтверпенская лаборатория HRD NV будет готовить отчеты для ювелирных изделий с бриллиантами, созданными в лабораторных условиях, сообщает idexonline.
«Наша лаборатория обладает знаниями и инструментами, необходимыми для тщательного анализа ваших украшений. Каждый бриллиант в ювелирном изделии проверяется на предмет его естественного или лабораторного происхождения. Если будет выявлено, что все бриллианты в ювелирном изделии выращены в лаборатории, при условии их раскрытия, мы подготовим отчет об этом изделии с соответствующей четкой формулировкой на обложке», - говорится в сообщении, распространенном HRD NV.
В отчете будет дано общее описание ювелирного изделия, инкрустированных в него  искусственно выращенных бриллиантов и драгоценных металлов, из которых оно изготовлено. При необходимости в документе будет также указано общее количество бриллиантов, даны их характеристики, а также описание самого ювелирного изделия, включая использованные при его изготовлении металлы, представлена дополнительная информация о дизайнере и коллекции, частью которой является изделие.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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