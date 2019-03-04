HRD NV будет готовить отчеты о ювелирных изделиях с лабораторными бриллиантами

Антверпенская лаборатория HRD NV будет готовить отчеты для ювелирных изделий с бриллиантами, созданными в лабораторных условиях, сообщает idexonline.«Наша лаборатория обладает знаниями и инструментами, необходимыми для тщательного анализа ваших украшений. Каждый бриллиант в ювелирном изделии проверяется на предмет его естественного или лабораторного происхождения. Если будет выявлено, что все бриллианты в ювелирном изделии выращены в лаборатории, при условии их раскрытия, мы подготовим отчет об этом изделии с соответствующей четкой формулировкой на обложке», - говорится в сообщении, распространенном HRD NV.В отчете будет дано общее описание ювелирного изделия, инкрустированных в него искусственно выращенных бриллиантов и драгоценных металлов, из которых оно изготовлено. При необходимости в документе будет также указано общее количество бриллиантов, даны их характеристики, а также описание самого ювелирного изделия, включая использованные при его изготовлении металлы, представлена дополнительная информация о дизайнере и коллекции, частью которой является изделие.