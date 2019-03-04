DPA и Signet Jewelers запустили новую программу страхования приборов для проверки бриллиантов 

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) совместно с компанией Signet Jewelers запустила независимую программу страхования приборов для проверки подлинности бриллиантов.Программой ASSURE разработан универсальный стандарт для последовательного тестирования работоспособности приборов для проверки бриллиантов - устройств, используемых для отделения от синтетических и / или идентификации природных камней.Программа ASSURE призвана гарантировать, чтобы рынок в полной мере был информирован об относительной эффективности приборов для проверки подлинности бриллиантов.Стандарт тестирования устройства для проверки бриллиантов детализирует методы и протоколы, используемые для проведения испытаний. Он был разработан профессиональным центром стандартизации UL в сотрудничестве с экспертами из FSBI TISNCM, GIA, GII, DBIS / IIDGR, NGTC, SSEF и WTOCD, которые сформировали технический комитет ASSURE.Каждый прибор проходит тестирование на ASSURE Core Sample, cодержащем до 1000 природных и 200 синтетических бриллиантов, включая очень сложные камни, произведенные в лабораторных условиях, некоторые из которых еще не доступны на рынке. При необходимости к ним могут быть добавлены еще 200 имитаций бриллиантов.В ASSURE Sample будут также включаться новые виды синтетических бриллиантов, по мере их выявления.Программа ASSURE изначально сотрудничала с 11 производителями, поставляющими на рынок 18 наиболее широко доступных устройств. Эти приборы были переданы в незавиcимую лабораторию UL для испытания. Результаты этих тестов опубликованы в справочнике ASSURE.Туда вносятся результаты независимого тестирования эффективности приборов для проверки подлинности бриллиантов. Справочник ASSURE будет обновляться по мере поступления новых приборов для первичного или повторного тестирования.