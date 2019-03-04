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04 февраля 2019

Самые перспективные кимберлиты на ВК16 в Орапе проходят оценку запасов алмазов - Tsodilo

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Tsodilo Resources заявила, что ее кимберлитовый проект BK16 является самым перспективным из всех, которые в настоящее время проходят оценку запасов алмазов на кимберлитовом месторождении Орапа (Orapa) в Ботсване.
В презентации компании говорится, что проект уже демонстрирует сходство с алмазным рудником Карове (Karowe) компании Lucara Diamond, рудником Коффиефонтейн (Koffiefontein) фирмы Petra Diamonds и рудником Мотаэ (Mothae), который принадлежит Lucapa Diamond.
Согласно данным компании, проект должен производить крупные алмазы высокого качества.
В настоящее время участок BK16 находится в фазе отбора проб и испытаний, при этом программа отбора от 15 000 до 25 000 тонн валовых проб планируется либо как новая отрытая с поверхности проба, либо в виде расширения траншей вдали от зон разубоживания, чтобы получить более точную информацию о реальном содержании алмазов.
Tsodilo также проведет технико-экономическое исследование, в частности, полное инженерное исследование местности и определение параметров добычи.
Компания сообщила, что на следующем этапе программы по выборке проб необходимо будет проводить работы на исторических траншеях в зонах разубоживания.
Кимберлит был открыт De Beers в 1960-х годах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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