Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в феврале 2019 г. увеличились на 23%, до $345,6 млн

Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в феврале 2019 г. увеличились на 23%, до $345,6 млн

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alrosa_news_logo.pngВ феврале текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345,6 млн, что почти на 23% больше, чем в январе (+$64,1 млн).
Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $340,6 млн (против $278,2 млн в январе 2019 г), бриллиантов − $5 млн ($3,4 млн месяцем ранее).
«Мы видим постепенное увеличение активности со стороны индийских огранщиков, несмотря на определенные проблемы в сфере банковского финансирования отрасли в этой стране. Главным образом, оживление наблюдается в мелко- и среднеразмерном сырье. Компания сохраняет умеренно-оптимистичные ожидания дальнейшего плавного роста спроса и активности на рынке», - отметил Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА.
Всего в январе–феврале 2019 года АЛРОСА осуществила продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА на $627 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за два месяца 2019 года составила $618,8 млн, бриллиантов – $8,3 млн.

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