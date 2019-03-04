Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в феврале 2019 г. увеличились на 23%, до $345,6 млн

В феврале текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345,6 млн, что почти на 23% больше, чем в январе (+$64,1 млн).Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $340,6 млн (против $278,2 млн в январе 2019 г), бриллиантов − $5 млн ($3,4 млн месяцем ранее).«Мы видим постепенное увеличение активности со стороны индийских огранщиков, несмотря на определенные проблемы в сфере банковского финансирования отрасли в этой стране. Главным образом, оживление наблюдается в мелко- и среднеразмерном сырье. Компания сохраняет умеренно-оптимистичные ожидания дальнейшего плавного роста спроса и активности на рынке», - отметил Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА.Всего в январе–феврале 2019 года АЛРОСА осуществила продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА на $627 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за два месяца 2019 года составила $618,8 млн, бриллиантов – $8,3 млн.