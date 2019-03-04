Эксклюзив

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04 февраля 2019

Приборы для проверки подлинности алмазов De Beers получили одобрение

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers Group Industry Services заявила, что все четыре ее прибора для проверки подлинности алмазов, представленных для тестирования в рамках проекта ASSURE, получили выдающиеся результаты.
Для проверки было представлено четыре прибора - DiamondSure™, AMS2™, SYNTHdetect™ и DiamondView™.
Компания сообщила, что все четыре прибора дают 0% ложных положительных результатов, что означает, что ни один синтетический алмаз не был ошибочно идентифицирован как природный камень.
Все приборы идентифицировали или засекли 100% синтетических алмазов и передали их для дальнейшего тестирования.
«Мы очень рады, что получили результаты независимого тестирования программы ASSURE и узнали, что наши приборы для проверки алмазов сработали так хорошо, - сказал президент De Beers Group Industry Services Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall). - Для алмазной промышленности очень важно, чтобы мы могли дать четкие рекомендации о возможностях приборов для обнаружения выращенных в лаборатории алмазов, чтобы наши клиенты могли быть уверены в оборудовании и в его способности обнаруживать синтетические камни».
Программа ASSURE является совместным проектом Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и Signet Jewelers при участии других представителей алмазной отрасли и геммологических лабораторий, включая De Beers.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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