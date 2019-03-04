Приборы для проверки подлинности алмазов De Beers получили одобрение

De Beers Group Industry Services заявила, что все четыре ее прибора для проверки подлинности алмазов, представленных для тестирования в рамках проекта ASSURE, получили выдающиеся результаты.Для проверки было представлено четыре прибора - DiamondSure™, AMS2™, SYNTHdetect™ и DiamondView™.Компания сообщила, что все четыре прибора дают 0% ложных положительных результатов, что означает, что ни один синтетический алмаз не был ошибочно идентифицирован как природный камень.Все приборы идентифицировали или засекли 100% синтетических алмазов и передали их для дальнейшего тестирования.«Мы очень рады, что получили результаты независимого тестирования программы ASSURE и узнали, что наши приборы для проверки алмазов сработали так хорошо, - сказал президент De Beers Group Industry Services Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall). - Для алмазной промышленности очень важно, чтобы мы могли дать четкие рекомендации о возможностях приборов для обнаружения выращенных в лаборатории алмазов, чтобы наши клиенты могли быть уверены в оборудовании и в его способности обнаруживать синтетические камни».Программа ASSURE является совместным проектом Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и Signet Jewelers при участии других представителей алмазной отрасли и геммологических лабораторий, включая De Beers.