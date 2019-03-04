Intesa готов выкупить алмазы обратно у своих клиентов

Банк Intesa Sanpaolo уже вернул средства 60% своих клиентов, которые приобрели бриллианты в качестве инвестиции в этом крупнейшем розничном банке Италии, сообщает агентство Reuters.«Два года назад мы оповестили 8 000 наших клиентов о том, что у нас есть возможность выкупить у них приобретенные в нашем банке бриллианты, и 60% клиентов решили продать нам драгоценные камни и вернуть все свои деньги, - приводит агентство слова генерального директора предприятия Карло Мессины (Carlo Messina). - Оставшиеся 40% решили оставить бриллианты себе, но они знают, что мы готовы выкупить их по цене, которую они за них заплатили».В настоящий момент ведется расследование по делу о связи банка с мошенничеством в продаже бриллиантов в качестве инвестиций.В сообщениях средств массовой информации говорится, что четыре итальянских банка - Intesa, UniCredit, Paschi и BPM - продали своим клиентам бриллианты по цене в два раза выше их реальной рыночной стоимости.