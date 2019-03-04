Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Intesa готов выкупить алмазы обратно у своих клиентов

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Банк Intesa Sanpaolo уже вернул средства 60% своих клиентов, которые приобрели бриллианты в качестве инвестиции в этом крупнейшем розничном банке Италии, сообщает агентство Reuters.
«Два года назад мы оповестили 8 000 наших клиентов о том, что у нас есть возможность выкупить у них приобретенные в нашем банке бриллианты, и 60% клиентов решили продать нам драгоценные камни и вернуть все свои деньги, - приводит агентство слова генерального директора предприятия Карло Мессины (Carlo Messina). - Оставшиеся 40% решили оставить бриллианты себе, но они знают, что мы готовы выкупить их по цене, которую они за них заплатили».
В настоящий момент ведется расследование по делу о связи банка с мошенничеством в продаже бриллиантов в качестве инвестиций.
В сообщениях средств массовой информации говорится, что четыре итальянских банка - Intesa, UniCredit, Paschi и BPM - продали своим клиентам бриллианты по цене в два раза выше их реальной рыночной стоимости.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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