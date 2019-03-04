Эксклюзив
Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
04 марта 2019
DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery
После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...
25 февраля 2019
Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
18 февраля 2019
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире
Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...
11 февраля 2019
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
Акции АЛРОСА упали к полугодовому минимуму
Техническая картина осторожно негативная, говорится в опубликованном порталом анализе. Трендовые индикаторы говорят о преобладании продавцов в акциях компании. Эксперт, указывая на возможность подъема бумаг компании до уровня 94,5 руб. за акцию, вместе с тем отмечает, что при снижении курса ниже 92 руб. возникают шансы на падение вплоть до 88,3 руб. за акцию, хотя о достижении этой отметки говорить пока рано. Среднесрочный позитивный сценарий сейчас мало вероятен и предполагает возврат выше 94,5-95 руб. с последующим закреплением над этой областью, говорится в заключение в анализе.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург