Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Акции АЛРОСА упали к полугодовому минимуму

Вчера
Новости
На торговой сессии, проходившей во вторник, акции АЛРОСА опустились на 1,76%. Торги акциями российской алмазодобывающей компании закрылись на отметке 92,00 руб. Об этом сообщает портал BCS Expressю отмечая, что бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,31%.
Техническая картина осторожно негативная, говорится в опубликованном порталом анализе. Трендовые индикаторы говорят о преобладании продавцов в акциях компании. Эксперт, указывая на возможность подъема бумаг компании до уровня 94,5 руб. за акцию, вместе с тем отмечает, что при снижении курса ниже 92 руб. возникают шансы на падение вплоть до 88,3 руб. за акцию, хотя о достижении этой отметки говорить пока рано. Среднесрочный позитивный сценарий сейчас мало вероятен и предполагает возврат выше 94,5-95 руб. с последующим закреплением над этой областью, говорится в заключение в анализе.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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