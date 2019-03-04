Акции АЛРОСА упали к полугодовому минимуму

Вчера

На торговой сессии, проходившей во вторник, акции АЛРОСА опустились на 1,76%. Торги акциями российской алмазодобывающей компании закрылись на отметке 92,00 руб. Об этом сообщает портал BCS Expressю отмечая, что бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,31%.

Техническая картина осторожно негативная, говорится в опубликованном порталом анализе. Трендовые индикаторы говорят о преобладании продавцов в акциях компании. Эксперт, указывая на возможность подъема бумаг компании до уровня 94,5 руб. за акцию, вместе с тем отмечает, что при снижении курса ниже 92 руб. возникают шансы на падение вплоть до 88,3 руб. за акцию, хотя о достижении этой отметки говорить пока рано. Среднесрочный позитивный сценарий сейчас мало вероятен и предполагает возврат выше 94,5-95 руб. с последующим закреплением над этой областью, говорится в заключение в анализе.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



