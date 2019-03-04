Президент CIBJO: Гармонизация стандартов, терминологии и методов тестирования критически важны для развития китайской торговли

Вчера

Строгое соблюдение согласованных стандартов классификации, номенклатуры и методов тестирования являются предпосылками для развития индустрии драгоценных камней и ювелирной промышленности в Китае, которые стремятся занять лидирующие позиции на международном уровне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, сказал президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), выступая в Гонконге.

Президент CIBJO стал основным докладчиком на двух семинарах, проведенных на полях Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show), которая была организована гонконгским Советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council ). Строгое соблюдение согласованных стандартов классификации, номенклатуры и методов тестирования являются предпосылками для развития индустрии драгоценных камней и ювелирной промышленности в Китае, которые стремятся занять лидирующие позиции на международном уровне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, сказал президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), выступая в Гонконге.Президент CIBJO стал основным докладчиком на двух семинарах, проведенных на полях Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show), которая была организована гонконгским Советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council ).









Фото: CIBJO







Среди органов власти, участвующих в реформе процесса стандартизации в Китае, отмечена готовность опираться на стандарты, разработанные неправительственными организациями по стандартизации, такими как CIBJO – в ювелирной отрасли и секторе драгоценных камней, отметил президент CIBJO. «Я настоятельно рекомендую, чтобы китайские организации, такие как Национальный центр тестирования драгоценных камней (National Gemstone Testing Centre), не только приняли «стандарты ассоциации», сформулированные в системе «синей книги» CIBJO, но и сыграли большую роль в разработке заложенных в ней стандартов, чтобы они отвечали требованиям вашего внутреннего рынка, а также рынков Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил он.

Доктор Кавальери предложил гонконгскому Совету по развитию торговли пролоббировать подкомитет по стандартам и соответствию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы разработать на основе «голубых книг» CIBJO единые для 21 страны-члена стандарты и номенклатуру не только для бриллиантов, но и цветных драгоценных камней, жемчуга, драгоценных кораллов и драгметаллов, и, возможно, для драгоценных материалов, с которыми Китай имеет особые отношения, такими как нефрит. «CIBJO будет вашим партнером в этом предприятии», - сказал он.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished