Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

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04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Президент CIBJO: Гармонизация стандартов, терминологии и методов тестирования критически важны для развития китайской торговли

Вчера
Новости

cibjo_logo.jpgСтрогое соблюдение согласованных стандартов классификации, номенклатуры и методов тестирования являются предпосылками для развития индустрии драгоценных камней и ювелирной промышленности в Китае, которые стремятся занять лидирующие позиции на международном уровне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, сказал президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), выступая в Гонконге.
Президент CIBJO стал основным докладчиком на двух семинарах, проведенных на полях Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show), которая была организована гонконгским Советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council ). 

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Фото: CIBJO


Среди органов власти, участвующих в реформе процесса стандартизации в Китае, отмечена  готовность опираться на стандарты, разработанные неправительственными организациями по стандартизации, такими как CIBJO – в ювелирной отрасли и секторе драгоценных камней, отметил президент CIBJO. «Я настоятельно рекомендую, чтобы китайские организации, такие как Национальный центр тестирования драгоценных камней (National Gemstone Testing Centre), не только приняли «стандарты ассоциации», сформулированные в системе «синей книги» CIBJO, но и сыграли большую роль в разработке заложенных в ней стандартов, чтобы они отвечали требованиям вашего внутреннего рынка, а также рынков Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил он.
Доктор Кавальери предложил  гонконгскому Совету по развитию торговли пролоббировать подкомитет по стандартам и соответствию Азиатско-Тихоокеанского  экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы разработать на основе «голубых книг» CIBJO  единые для 21 страны-члена стандарты и номенклатуру не только для бриллиантов, но и цветных драгоценных камней, жемчуга, драгоценных кораллов и драгметаллов, и, возможно, для драгоценных материалов, с которыми Китай имеет особые отношения, такими как нефрит. «CIBJO будет вашим партнером в этом предприятии», - сказал он.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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