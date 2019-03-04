На последнем алмазном тендере Diamcor реализовала продукцию по средней цене в $308,06 за карат

Diamcor Mining реализовала 1 220,23 карата алмазов, добытых на своем алмазном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $376 000.Согласно данным компании, средняя цена за карат составила $308,06, что показывает рост на 76% по сравнению со средней ценой в $176.16 за карат, за которую компания реализовывала свою продукцию на других алмазных тендерах по сегодняшний день.На тендере был представлен алмаз ювелирного качества весом 44 карата.«Мы довольны результатами наших тендеров, а последний тендер демонстрирует положительное влияние, которое крупные алмазы специальной категории могут иметь на нашу прибыль, - сообщил генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - Поскольку тендеры на алмазное сырье проходят хорошо, мы приняли решение сосредоточиться на увеличении объемов производства и расширении проекта».