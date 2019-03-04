На последнем алмазном тендере Diamcor реализовала продукцию по средней цене в $308,06 за карат

Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

На последнем алмазном тендере Diamcor реализовала продукцию по средней цене в $308,06 за карат

Вчера
Новости

news_10082018_diamcor.jpgDiamcor Mining реализовала 1 220,23 карата алмазов, добытых на своем алмазном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $376 000.
Согласно данным компании, средняя цена за карат составила $308,06, что показывает рост на 76% по сравнению со средней ценой в $176.16 за карат, за которую компания реализовывала свою продукцию на других алмазных тендерах по сегодняшний день. 
На тендере был представлен алмаз ювелирного качества весом 44 карата. 
«Мы довольны результатами наших тендеров, а последний тендер демонстрирует положительное влияние, которое крупные алмазы специальной категории могут иметь на нашу прибыль, - сообщил генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - Поскольку тендеры на алмазное сырье проходят хорошо, мы приняли решение сосредоточиться на увеличении объемов производства и расширении проекта».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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