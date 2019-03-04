Индийский ювелирный парк открыт в Нави-Мумбае

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Главный министр индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис (Devendra Fadnavis), министр торговли, промышленности и гражданской авиации Суреш Прабху (Suresh Prabhu) и государственный министр горнодобывающей промышленности Субхаш Десаи (Subhash Desai) 5 февраля 2019 года открыли первый в своем роде Индийский ювелирный парк в Нави-Мумбае.

Индийский ювелирный парк был торжественно открыт церемонией закладки первого камня. Церемонию провели Девендра Фаднавис, Суреш Прабху и Субхаш Десаи в присутствии Прамода Кумара Агравала (Pramod Kumar Agrawal), председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), Колина Шаха (Colin Shah), заместителя председателя GJEPC вместе с административным комитетом GJEPC в Нави-Мумбае.









Фото: GJEPC

Индийский ювелирный парк в Мумбаи является проектом GJEPC, которому поручено создать из парка центр специального назначения. При общей сумме инвестиций в проект в размере 144 670 млн рупий, которые пошли на покупку земли, зданий и сырья, годовой оборот проекта составит 414 675 млн рупий. Предполагается, что проект создаст рабочие места для 100 000 рабочих, увеличит производство, инвестиции, экспорт и улучшит общее экономическое развитие Махараштры и Индии.

Главный министр Махараштры Девендра Фаднавис сказал: «Мумбай является крупнейшим экспортером драгоценных камней и ювелирных изделий, на его долю приходится оборот в 28 320,94 млн долларов. В Махараштре находится самая большая алмазная биржа в мире - Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse) в Мумбае, и я рад, что теперь у нас будет первый в своем роде Индийский ювелирный парк в Мумбае. Ювелирный парк преобразит ювелирную промышленность в Махараштре и Индии и создаст 100 000 дополнительных рабочих мест в этом секторе. Правительство Махараштры всегда поддерживало трудоемкий сектор драгоценных камней и ювелирных изделий и будет и впредь поддерживать создание Индийского ювелирного парка в Мумбае».

Суреш Прабху, министр торговли, промышленности и гражданской авиации Индии, заявил: «Индийская ювелирная промышленность, на долю которой приходится 7% ВВП и 14% экспорта товаров из страны, играет важную роль в экономике страны. На данный момент в отрасли работает более 5 млн человек. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на нашем устойчивом внутреннем рынке и международном рынке, крайне важно, чтобы мы содействовали этой отрасли, которая состоит в основном из малого и среднего бизнеса. Следует создать надлежащую среду, инфраструктуру и технологии, чтобы компании могли внедрять инновации и обслуживать различные рынки мира. Индийский ювелирный парк - интегрированный индустриальный парк со всеми удобствами под одной крышей. Парк будет иметь производственные подразделения, торговые площади, жилые дома для промышленных рабочих и коммерческие службы поддержки. Предоставляя нашим торговцам ювелирными изделиями самые современные средства, я уверен, что мы обязательно достигнем целевого показателя экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в размере $75 млрд по сравнению с нынешним показателем в $40 млрд в год».

Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, добавил: «Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий благодарна правительству Махараштры под руководством главного министра Девендры Фаднависа и министра торговли, промышленности и гражданской авиации Суреша Прабху за поддержку, оказанную в создании Индийского ювелирного парка в Мумбае. Парк окажет поддержку производителям украшений и торговцам ювелирными изделиями, которые заинтересованы в создании, расширении или инвестировании в штате Махараштра и открытии нового бизнеса или укреплении своего существующего бизнеса. Парк создан на уровне лучших в своем классе ювелирных парков в Китае, Турции, Италии и Таиланде. Индийский ювелирный парк в Мумбае будет способствовать экономическому развитию Махараштры и Индии, привлекая инвестиции со всей Индии и за ее пределами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



