Star Diamond Corporation подтверждает высокую долю алмазов типа IIa на кимберлитах Стар и Орион Саус

Джордж Х. Рид (George H. Read), старший вице-президент компании Star Diamond Corporation по разведке и разработке алмазных месторождений, объявил, что компания завершила масштабное исследование наличия алмазов типа IIa на кимберлитах Стар (Star) и Орион Саус (Orion South), расположенных на алмазном месторождении Форт а ля Корн (Fort à la Corne) в центральной части канадской провинции Саскачеван, 100% которого принадлежат Star Diamond.Исследование подтверждает, что необычно высокая доля алмазов типа IIa присутствует как на кимберлите Стар (26,5%), так и на Орион Саус (12,5%).Алмазы типа IIa очень редки и составляют менее 2% всех природных алмазов, добываемых из кимберлитовых пород. Лишь небольшое количество действующих алмазных шахт регулярно производят алмазы типа IIa, причем наиболее важной из этих шахт является Летсенг (Letseng) в королевстве Лесото.Проведенное в 2010 году исследование алмазов весом более 2,7 карата с кимберлита Стар показывает, что он имеет аналогичный руднику Летсенг потенциал содержания алмазов типа IIa. Вес самого крупного из камней данной категории, добытых на Стар, составляет 49,09 карата, на Орион Саус - 32,35 карата. Самый ценный алмаз типа IIa с кимберлита Стар весом 11,96 карата оценен в $11 333 за карат, а алмаз с Орион Саус весом 15,88 карата – в $2 800 за карат.