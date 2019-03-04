Star Diamond Corporation подтверждает высокую долю алмазов типа IIa на кимберлитах Стар и Орион Саус

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Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

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DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Star Diamond Corporation подтверждает высокую долю алмазов типа IIa на кимберлитах Стар и Орион Саус

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star_diamond_logo.pngДжордж Х. Рид (George H. Read), старший вице-президент компании Star Diamond Corporation по разведке и разработке алмазных месторождений,  объявил, что компания завершила масштабное исследование наличия алмазов типа IIa на кимберлитах  Стар (Star) и Орион Саус (Orion South), расположенных на алмазном месторождении Форт а ля Корн (Fort à la Corne) в центральной части канадской провинции Саскачеван, 100% которого принадлежат Star Diamond.
Исследование подтверждает, что необычно высокая доля алмазов типа IIa присутствует как на кимберлите Стар (26,5%), так и на Орион Саус (12,5%).
Алмазы типа IIa очень редки и составляют менее 2% всех природных алмазов, добываемых из кимберлитовых пород. Лишь небольшое количество действующих алмазных шахт регулярно производят алмазы типа IIa, причем наиболее важной из этих шахт является Летсенг (Letseng) в королевстве Лесото.
Проведенное в 2010 году исследование алмазов весом более 2,7 карата с кимберлита Стар показывает, что он имеет аналогичный руднику Летсенг потенциал содержания алмазов типа IIa. Вес самого крупного из камней данной категории, добытых на Стар, составляет 49,09 карата, на Орион Саус - 32,35 карата. Самый ценный алмаз типа IIa с кимберлита Стар весом 11,96 карата оценен в $11 333 за карат, а алмаз с Орион Саус весом 15,88 карата – в $2 800 за карат.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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