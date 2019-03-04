Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Увеличение спроса на алмазы в Индии не способствовало росту продаж De Beers

Вчера
Новости

de_beers_logo.pngКомпания De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, заявила, что общий спрос на дешевые алмазы оставался низким, так как во втором цикле продаж алмазов в 2019 году продажи снизились на 13,9%, до $490 млн, по сравнению с $563 млн в прошлом году.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания зафиксировала увеличение спроса со стороны Индии, поскольку заводы начинают пополнять запасы, несмотря на слабый спрос на камни более низкой стоимости.
Компания получила $500 млн от продажи алмазов в первом цикле 2019 года.
De Beers снизила цены на низкокачественные алмазы во время девятого цикла продаж в 2018 году примерно на 10%.
В сентябре прошлого года она также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.
В прошлый раз компания существенно снизила цены в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.
De Beers произвела 35,3 млн каратов в 2018 году по сравнению с 33,5 млн каратов, которые она добыла в 2017 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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