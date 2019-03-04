Увеличение спроса на алмазы в Индии не способствовало росту продаж De Beers

Компания De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, заявила, что общий спрос на дешевые алмазы оставался низким, так как во втором цикле продаж алмазов в 2019 году продажи снизились на 13,9%, до $490 млн, по сравнению с $563 млн в прошлом году.Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания зафиксировала увеличение спроса со стороны Индии, поскольку заводы начинают пополнять запасы, несмотря на слабый спрос на камни более низкой стоимости.Компания получила $500 млн от продажи алмазов в первом цикле 2019 года.De Beers снизила цены на низкокачественные алмазы во время девятого цикла продаж в 2018 году примерно на 10%.В сентябре прошлого года она также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.В прошлый раз компания существенно снизила цены в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.De Beers произвела 35,3 млн каратов в 2018 году по сравнению с 33,5 млн каратов, которые она добыла в 2017 году.