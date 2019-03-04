Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

AGD Diamonds реализовала алмазов на 2,4 млрд рублей в декабре 2018 года

Вчера
Новости

agd_diamonds_logo_news.pngКомпания AGD Diamonds опубликовала основные производственные показатели за декабрь 2018 года.
В последнем месяце прошлого года AGD Diamonds, которая разрабатывает алмазное месторождение имени В. Гриба в Архангельской области, Россия, реализовала алмазную продукцию на сумму 2 381 170 тыс. рублей. В бюджет Архангельской области было выплачено 334 519 тыс. рублей.
За декабрь компания добыла 1 886 тыс. кубических метров горной массы, при этом она произвела 253 тыс. тонн руды.
AGD Diamonds также добавила, что в декабре был добыт алмаз ювелирного качества массой 11,65 карата.
На природоохранную деятельность AGD направила 15 082 тыс. рублей.
AGD Diamonds считает своим приоритетом сохранение окружающей среды и внедрение экологически чистых и безопасных технологий, которые не наносят вред природе.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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