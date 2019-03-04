AGD Diamonds реализовала алмазов на 2,4 млрд рублей в декабре 2018 года

Компания AGD Diamonds опубликовала основные производственные показатели за декабрь 2018 года.В последнем месяце прошлого года AGD Diamonds, которая разрабатывает алмазное месторождение имени В. Гриба в Архангельской области, Россия, реализовала алмазную продукцию на сумму 2 381 170 тыс. рублей. В бюджет Архангельской области было выплачено 334 519 тыс. рублей.За декабрь компания добыла 1 886 тыс. кубических метров горной массы, при этом она произвела 253 тыс. тонн руды.AGD Diamonds также добавила, что в декабре был добыт алмаз ювелирного качества массой 11,65 карата.На природоохранную деятельность AGD направила 15 082 тыс. рублей.AGD Diamonds считает своим приоритетом сохранение окружающей среды и внедрение экологически чистых и безопасных технологий, которые не наносят вред природе.