Всемирный алмазный совет приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к реформам для повышения эффективности Кимберлийского процесса

Эксклюзив
Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
04 марта 2019
DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery
После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...
25 февраля 2019
Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
18 февраля 2019
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире
Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...
11 февраля 2019
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
Всемирный алмазный совет приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к реформам для повышения эффективности Кимберлийского процесса
Фото: World Diamond Council
«Нас больше всего радует принятие резолюции ГА ООН не только потому, что она перекликается с призывом к реформе, за которую мы выступали вместе с гражданским обществом на последнем пленарном заседании КП в Брюсселе, но и потому, что она была принята при поддержке всех стран-членов ООН, включая те, на территории которых алмазы добываются, обрабатываются, торгуются и продаются в ювелирных изделиях, - сказал президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler). - Мы очень надеемся, что это всеобъемлющее обязательство по непрерывному улучшению целостности глобальной цепочки поставок необработанных алмазов всеми этими странами будет повторно принято на форуме Кимберлийского процесса в течение этого года».
В резолюции, принятой в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, прямо упоминались обсуждения, проходившие в Специальном комитете по анализу деятельности и реформе Кимберлийского процесса, который рассматривает предложения, поддержанные WDC. Среди них - укрепление механизма коллегиального обзора КП, создание постоянного секретариата КП и расширение сферы действия Кимберлийского процесса, который, как настаивали WDC и гражданское общество, требует расширения определения «конфликтных алмазов» с тем, чтобы включить все формы системного насилия в алмазодобывающих районах. В резолюции ГА ООН отмечены «инициативы, выдвинутые участниками, а также совместные инициативы промышленности и гражданского общества как элементы усиленного Кимберлийского процесса...».
Г-н Фишлер подчеркнул, что резолюция ГА ООН является неразрывным связующим звеном между ролью Кимберлийского процесса в предотвращении конфликтов и Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и целями в области устойчивого развития. «Это подчеркнуло нашу глубокую убежденность в том, что роль КП не только оборонительная, но и активная, поскольку она является катализатором для создания обществ с устойчивыми экономическими возможностями, где благами пользуются все заинтересованные стороны, независимо от расы или пола», - заявил он.
«Промышленно развитый алмазодобывающий сектор, который производит 85 процентов необработанных алмазов в натуральном выражении и 95 процентов по стоимости, уже инвестирует сотни миллионов долларов в год, прямо и косвенно, в развитие экономики и сообществ в странах, в которых он ведет свою деятельность. Устраняя дестабилизирующие факторы, которые по своей природе существуют в местах, страдающих от системного насилия, усиление Кимберлийского процесса станет критически важным элементом обеспечения того, чтобы аналогичный вклад мог иметь место в странах, где доминирует старательская добыча. Способность алмазной промышленности служить строителем страны должна стать неотъемлемой частью ценностного предложения алмаза», - сказал г-н Фишлер.
Президент WDC поблагодарил Европейский Союз за его усилия по формулированию и обеспечению успешного принятия резолюции ГА ООН и выразил надежду WDC на то, что выраженные в ходе дебатов перед голосованием 1 марта обязательства, свидетельствуют о расширении участия этого международного органа в работе Кимберлийского процесса.
28 февраля г-н Фишлер выступил с докладом во время специального заседания, организованного ЕС в рамках 73-й сессии ГА ООН под названием «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса». Отметив эффективность КП в содействии ликвидации торговли алмазами, используемой для финансирования гражданских войн, он тем не менее заявил, что на сегодняшний день эта система неэффективна в плане сокращения других форм системного насилия.
«Скажу прямо, - заявил президент WDC на специальном заседании. - До сих пор КП не удалось должным образом остановить случаи «системного насилия», уменьшить шаткость стабильности в сообществах старателей и преодолеть отсутствие возможностей для развития. Однако, принимая во внимание то, что КП в настоящее время находится на последнем году анализа своей деятельности и цикла реформ, у него сегодня есть уникальная возможность доказать свой потенциал в деле избавления миллионов старателей и их семей от затруднений, с которыми они сталкиваются в настоящее время».
«Обеспечение будущей актуальности Кимберлийского процесса зависит от ООН и стран-членов КП, - продолжил г-н Фишлер. - Стоя сегодня перед этой ассамблеей, я могу заверить вас в поддержке моих коллег намерения прислушаться к призыву миллионов старателей, их семей и общин, выступающих за то, чтобы они, наконец, пользовались той же безопасностью и возможностями, которыми пользуются другие члены нашей алмазной промышленности, и, таким образом, могли обеспечить свои собственные страны, которые часто остро нуждаются в долгосрочном развитии, более устойчивым доходом».