Всемирный алмазный совет приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к реформам для повышения эффективности Кимберлийского процесса

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Фото: World Diamond Council

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 1 марта резолюции, в которой содержится призыв к укреплению Кимберлийского процесса (КП) для более эффективного разрыва связи между незаконной торговлей необработанными алмазами и вооруженным конфликтом, способствующий тем самым поддержанию международного мира и, в частности, безопасности и устойчивого развития в районах добычи алмазов старателями. Резолюция, которая была предложена Европейским союзом (ЕС), была ратифицирована консенсусным голосованием органа ГА ООН, состоящего из 193 членов.«Нас больше всего радует принятие резолюции ГА ООН не только потому, что она перекликается с призывом к реформе, за которую мы выступали вместе с гражданским обществом на последнем пленарном заседании КП в Брюсселе, но и потому, что она была принята при поддержке всех стран-членов ООН, включая те, на территории которых алмазы добываются, обрабатываются, торгуются и продаются в ювелирных изделиях, - сказал президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler). - Мы очень надеемся, что это всеобъемлющее обязательство по непрерывному улучшению целостности глобальной цепочки поставок необработанных алмазов всеми этими странами будет повторно принято на форуме Кимберлийского процесса в течение этого года».В резолюции, принятой в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, прямо упоминались обсуждения, проходившие в Специальном комитете по анализу деятельности и реформе Кимберлийского процесса, который рассматривает предложения, поддержанные WDC. Среди них - укрепление механизма коллегиального обзора КП, создание постоянного секретариата КП и расширение сферы действия Кимберлийского процесса, который, как настаивали WDC и гражданское общество, требует расширения определения «конфликтных алмазов» с тем, чтобы включить все формы системного насилия в алмазодобывающих районах. В резолюции ГА ООН отмечены «инициативы, выдвинутые участниками, а также совместные инициативы промышленности и гражданского общества как элементы усиленного Кимберлийского процесса...».Г-н Фишлер подчеркнул, что резолюция ГА ООН является неразрывным связующим звеном между ролью Кимберлийского процесса в предотвращении конфликтов и Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и целями в области устойчивого развития. «Это подчеркнуло нашу глубокую убежденность в том, что роль КП не только оборонительная, но и активная, поскольку она является катализатором для создания обществ с устойчивыми экономическими возможностями, где благами пользуются все заинтересованные стороны, независимо от расы или пола», - заявил он.«Промышленно развитый алмазодобывающий сектор, который производит 85 процентов необработанных алмазов в натуральном выражении и 95 процентов по стоимости, уже инвестирует сотни миллионов долларов в год, прямо и косвенно, в развитие экономики и сообществ в странах, в которых он ведет свою деятельность. Устраняя дестабилизирующие факторы, которые по своей природе существуют в местах, страдающих от системного насилия, усиление Кимберлийского процесса станет критически важным элементом обеспечения того, чтобы аналогичный вклад мог иметь место в странах, где доминирует старательская добыча. Способность алмазной промышленности служить строителем страны должна стать неотъемлемой частью ценностного предложения алмаза», - сказал г-н Фишлер.Президент WDC поблагодарил Европейский Союз за его усилия по формулированию и обеспечению успешного принятия резолюции ГА ООН и выразил надежду WDC на то, что выраженные в ходе дебатов перед голосованием 1 марта обязательства, свидетельствуют о расширении участия этого международного органа в работе Кимберлийского процесса.28 февраля г-н Фишлер выступил с докладом во время специального заседания, организованного ЕС в рамках 73-й сессии ГА ООН под названием «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса». Отметив эффективность КП в содействии ликвидации торговли алмазами, используемой для финансирования гражданских войн, он тем не менее заявил, что на сегодняшний день эта система неэффективна в плане сокращения других форм системного насилия.«Скажу прямо, - заявил президент WDC на специальном заседании. - До сих пор КП не удалось должным образом остановить случаи «системного насилия», уменьшить шаткость стабильности в сообществах старателей и преодолеть отсутствие возможностей для развития. Однако, принимая во внимание то, что КП в настоящее время находится на последнем году анализа своей деятельности и цикла реформ, у него сегодня есть уникальная возможность доказать свой потенциал в деле избавления миллионов старателей и их семей от затруднений, с которыми они сталкиваются в настоящее время».«Обеспечение будущей актуальности Кимберлийского процесса зависит от ООН и стран-членов КП, - продолжил г-н Фишлер. - Стоя сегодня перед этой ассамблеей, я могу заверить вас в поддержке моих коллег намерения прислушаться к призыву миллионов старателей, их семей и общин, выступающих за то, чтобы они, наконец, пользовались той же безопасностью и возможностями, которыми пользуются другие члены нашей алмазной промышленности, и, таким образом, могли обеспечить свои собственные страны, которые часто остро нуждаются в долгосрочном развитии, более устойчивым доходом».