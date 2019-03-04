В Париже скончался создатель индекса цен на бриллианты Mercury Diamond Global Tracker™

04 марта 2019

В прошлую субботу вечером в парижской клинике на 65 году жизни скончался Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arie Laniado), алмазный трейдер и основатель индекса цен на бриллианты Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™). Об этом сообщили местные СМИ.

Ланиадо начал работать в алмазной индустрии в 20-летнем возрасте и увлекся изучением образования цен на бриллианты, в результате чего в течение 40 с лишним лет накопил большой массив данных и наблюдений, которые позволили ему создать ежемесячно публикуемый индекс цен на бриллианты. Mercury Diamond Global Tracker™ стал важным источником ценовой информации для участников отрасли, будучи основан на реальных данных, поступающих от широкого ряда производителей бриллиантов, трейдеров и ритейлеров, способствуя тем самым большей прозрачности на рынке.

Ланиадо являлся руководителем ряда созданных им предприятий, занимавшихся разведкой и добычей алмазов, производством бриллиантов, торговлей ими, а также оказанием консультационных услуг в таких алмазных столицах, как Мумбай, Тель-Авив, Гонконг и Нью-Йорк.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



