Намибия намерена нарастить объемы огранки алмазов в стране

04 марта 2019

Правительство Намибии предлагает Ботсване сотрудничество с тем, чтобы стать центром по огранке алмазов, сообщают власти.«Поскольку Ботсвана занимается продажей алмазов, возможно, Намибия сможет стать центром по огранке алмазов и производству бриллиантов, - сказал наблюдатель Виндхука, министр горнорудной промышленности и энергетики Том Алвиндо (Tom Alweendo). - В настоящий момент мы проводим переговоры с Ботсваной о том, чтобы создать из Намибии центр огранки алмазов. Мы работаем над этим. Конечно, когда мы создадим такой центр, мы получим преимущество не от налоговых выплат государству, а от создания рабочих мест».В Габороне теперь отправляются для обработки алмазы, добытые в результате операций De Beers в Канаде, Ботсване, Намибии и Южной Африке.Алвиндо не сказал, насколько далеко зашли переговоры между двумя странами.Говорят, что Намибия, крупнейший в мире производитель алмазов на морских месторождениях, испытывает высокий уровень безработицы, поскольку шахты закрываются, а строительный сектор падает.Ожидается, что огранка большего количества алмазов создаст столь необходимые рабочие места в стране с низким уровнем обогащения добываемых там полезных ископаемых, согласно Windhoek Observer.