Эксклюзив

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04 февраля 2019

На заседании исполнительного комитета Азиатского саммита WFDB обсуждались вопросы промышленности в Гонконге

04 марта 2019
Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (WFDB) провела свое ежегодное заседание исполнительного комитета Азиатского саммита в Гонконге, организованного Гонконгской алмазной биржей (Hong Kong Diamond Bourse). Встреча состоялась за день до открытия Гонконгской международной выставки бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show), после которой была проведена Гонконгская международная выставка ювелирных изделий (Hong Kong International Jewellery Show), говорится в пресс-релизе, распространенном WFDB. 

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Фото: WFDB


На встрече президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил: «Азиатский саммит крайне важен для того, чтобы предоставить нашим президентам по всему региону возможность встретиться и внести свой вклад в отрасль. Этот вопрос является одним из приоритетных в повестке дня отрасли. Мероприятие посетили представители алмазных бирж из Японии, Бангкока, Китая, Индии, Дубая, Гонконга и Южной Кореи».
«Кроме того, я смог поприветствовать президентов Исполнительного комитета из разных стран. Я хотел бы поблагодарить их всех за то, что они нашли время присутствовать на саммите, а также выразить нашу благодарность Гонконгской алмазной бирже за то, что она нас приняла. Мы провели важные дискуссии, связанные, помимо прочего, с системой гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), инициативой «Знай своего клиента» и блокчейн-технологиями, - добавил Блом. - Следующее заседание исполнительного комитета состоится в июне в Тель-Авиве, а встреча президентов WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association), которая проходит раз в два года, будет организована Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange) в сентябре в преддверии Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference)».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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