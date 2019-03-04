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04 февраля 2019

AGD Diamonds добыла алмаз весом 66,95 карата и назвала его «Анатолий Станковский»

04 марта 2019
Новости

AGD Diamonds сообщила, что добыла алмаз ювелирного качества массой 66,95 карата на месторождении имени В. Гриба и присвоила ему имя «Анатолий Станковский».
Крупный алмаз был добыт 7 февраля 2019 года. Он является четвертым по счету именным алмазом AGD Diamonds. 

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            Фото: AGD Diamonds


Компания приняла решение о присвоении имен уникальным алмазам с тем, чтобы увековечить факт их добычи и почтить память выдающихся людей России.
Анатолий Станковский внес огромный вклад в развитие алмазодобывающей отрасли России. Он является первооткрывателем месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, кавалером знака «Отличник разведки недр», лауреатом Государственной премии СССР «За открытие и подготовку к освоению нового месторождения минерального сырья», почетным гражданином Приморского района Архангельской области, автором ряда монографий и книг по алмазной, геологической, географической тематике. 
AGD Diamonds разрабатывает алмазное месторождение имени В. Гриба в Архангельской области. В феврале 2017 года компания добыла алмаз весом 181,68 карата, названный «Архангел Михаил», а в июне 2018 года компания произвела алмаз массой 57,03 карата, который был назван в честь геолога-первопроходца Николая Кольцова. В конце 2018 года AGD добыла камень весом 56,35 карата, который получил имя «Виталий Фортыгин» в честь одного из выдающихся геологоразведчиков страны.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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