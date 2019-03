Влияние новых технологий на ювелирную индустрию было рассмотрено в ходе выставки HKTDC

Эксперты в области ювелирных изделий собрались на форуме в рамках Гонконгской международной выставки ювелирных изделий (Hong Kong International Jewellery Show) HKTDC, чтобы обсудить, как новые технологии влияют на различные аспекты ювелирной промышленности, включая дизайн, производство, маркетинг и розничную торговлю, и что окажет влияние на тенденции в следующем десятилетии.Выступая на семинаре, Томас Нг (Thomas Ng), основной член Международной ассоциации специалистов по планированию ювелирного мерчандайзинга (International Association of Jewellery Merchandize Planning Professionals) и представитель французской компании-разработчика программного обеспечения 3DESIGN, объяснили, что с 2013 года программы автоматизированного проектирования и производства - CAD и CAM - завоевали прочные позиции в ювелирной отрасли.«Это позволяет компаниям преодолеть дистанционный барьер и завершить проектирование изделия за один час вместо 10 дней и немедленно разослать проект по всему миру», - добавил он.Робин Ван (Robin Wang), соучредитель Jiangsu Totus Technology Co Ltd, сообщил: «На уровне производства передовые разработки 3D-печати в ювелирной промышленности в значительной степени помогли ювелирам в области изготовления прототипов и массового производства украшений. Ключевым преимуществом является быстрый оборот продукции». Он добавил, что новые технологии печати значительно сократили производственный цикл, позволив повысить точность и сократить сроки доставки.Эндрю Лу (Andrew Loo), основатель La Salle de Fabrication, также рассказал участникам семинара, что его компания разработала мобильное приложение, которое позволяет потребителям создавать собственные доступные и уникальные украшения.Ли Ша (Li Sha), операционный директор Tencent Smart Retail, заявил, что Tencent использует искусственный интеллект и большие данные, чтобы помочь отдельным магазинам и розничным сетям в материковом Китае развивать «умную» розничную торговлю с помощью ряда инструментов, включая платежи WeChat, сканирование QR-кода и технологию распознавания лиц.Tencent также может помочь небольшим розничным продавцам разрабатывать мини-приложения и использовать платформу WeChat для связи со своими членами, предлагая онлайн-акции для объединения онлайн- и оффлайн-бизнеса розничной торговли, добавил он.