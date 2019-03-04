Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Влияние новых технологий на ювелирную индустрию было рассмотрено в ходе выставки HKTDC

04 марта 2019
Новости

news_04022019_forum.jpgЭксперты в области ювелирных изделий собрались на форуме в рамках Гонконгской международной выставки ювелирных изделий (Hong Kong International Jewellery Show) HKTDC, чтобы обсудить, как новые технологии влияют на различные аспекты ювелирной промышленности, включая дизайн, производство, маркетинг и розничную торговлю, и что окажет влияние на тенденции в следующем десятилетии.
Выступая на семинаре, Томас Нг (Thomas Ng), основной член Международной ассоциации специалистов по планированию ювелирного мерчандайзинга (International Association of Jewellery Merchandize Planning Professionals) и представитель французской компании-разработчика программного обеспечения 3DESIGN, объяснили, что  с 2013 года программы автоматизированного проектирования и производства - CAD и CAM - завоевали прочные позиции в ювелирной отрасли. 
«Это позволяет компаниям преодолеть дистанционный барьер и завершить проектирование изделия за один час вместо 10 дней и немедленно разослать проект по всему миру», - добавил он.
Робин Ван (Robin Wang), соучредитель Jiangsu Totus Technology Co Ltd, сообщил: «На уровне производства передовые разработки 3D-печати в ювелирной промышленности в значительной степени помогли ювелирам в области изготовления прототипов и массового производства украшений. Ключевым преимуществом является быстрый оборот продукции». Он добавил, что новые технологии печати значительно сократили производственный цикл, позволив повысить точность и сократить сроки доставки.
Эндрю Лу (Andrew Loo), основатель La Salle de Fabrication, также рассказал участникам семинара, что его компания разработала мобильное приложение, которое позволяет потребителям создавать собственные доступные и уникальные украшения. 
Ли Ша (Li Sha), операционный директор Tencent Smart Retail, заявил, что Tencent использует искусственный интеллект и большие данные, чтобы помочь отдельным магазинам и розничным сетям в материковом Китае развивать «умную» розничную торговлю с помощью ряда инструментов, включая платежи WeChat, сканирование QR-кода и технологию распознавания лиц.
Tencent также может помочь небольшим розничным продавцам разрабатывать мини-приложения и использовать платформу WeChat для связи со своими членами, предлагая онлайн-акции для объединения онлайн- и оффлайн-бизнеса розничной торговли, добавил он. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished