Креативный директор Louis Vuitton создает свою собственную линию ювелирных изделий

04 марта 2019

Франческа Амфитеатроф (Francesca Amfitheatrof), креативный директор по ювелирным изделиям и часам в компании Louis Vuitton, запускает собственную концептуальную коллекцию ювелирных изделий, которая будет доступна для любой группы покупателей, сообщает businessoffashion.com.

Новая коллекция под названием Thief and Heist, которая будет реализована напрямую без ритейлеров, состоит всего из одного браслета под названием «Tag» («Ярлык»). Он будет продаваться за 125 долларов.

«Я не хотела сразу создавать большую коллекцию из золота с бриллиантами. Это было бы ... немного ожидаемо, - сказала, согласно агентству, Франческа Амфитеатроф. - Я хотела сделать что-то более живое и веселое, что каждый может купить и позволить себе, что-то движущиеся, что расскажет о том, как мы живем сегодня».

Браслет «Tag» выполнен из нейлона и серебра и имеет специальную надежную застежку, которую можно закрыть только один раз. Изделие как бы «помечает» своего владельца. Единственный способ снять браслет - это разрезать его.

Новая коллекция будет запущена в марте 2019 года.

Франческа Амфитеатроф ранее работала в ювелирном доме Tiffany & Co. и создала знаменитую коллекцию «T», которая до сих пор пользуется популярностью у покупателей.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



