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04 февраля 2019

Botswana Diamonds пересекла 12 кимберлитов на своем алмазном проекте в Южной Африке

01 марта 2019
Новости

botswana_diamonds_logo.pngКомпания Botswana Diamonds, которая завершила бурение на участке Хартбеесфонтейн (Hartbeesfontein) в рамках первой фазы активной программы по бурению на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке, пересекла 12 кимберлитов в ходе бурения 18 скважин.
Компания сообщила, что выявила участок протяженностью 1,5 км для проведения выборки проб на кимберлитовой трещине, которую пересекла скважина.
На участке Фришгеваагт (Frischgewaagt) началась вторая фаза программы по бурению. В ходе программы было пробурено три скважины, каждая из которых  пересекла кимберлит, заявили в Botswana Diamonds.
Третья скважина пересекла 4,5 метра кимберлитовой трещины. На сегодняшний день это самая большая зона, которую когда-либо пересекали скважины на проекте. 
«Третий и последний этап программы по бурению начнется после того, как будет завершено детальное гравитационное исследование двух потенциальных кимберлитовых месторождений на одном и том же проекте», - сказано в сообщении.
Цель программы заключается в том, чтобы детально спланировать выборку проб, которая начнется после завершения буровых работ и получения необходимых документов в течение следующих двух месяцев.
Она также сообщила, что реконструкция близлежащего завода по обработке алмазов идет в соответствии с планом и завод сможет обработать выбранные кимберлитовые пробы. 
На близлежащем и выработанном алмазном руднике Марсфонтейн (Marsfontein) находятся месторождения, на которых содержание алмазов достигает показателя в 1 433 карата на сто тонн руды.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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