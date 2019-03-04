Botswana Diamonds пересекла 12 кимберлитов на своем алмазном проекте в Южной Африке

Компания Botswana Diamonds, которая завершила бурение на участке Хартбеесфонтейн (Hartbeesfontein) в рамках первой фазы активной программы по бурению на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке, пересекла 12 кимберлитов в ходе бурения 18 скважин.Компания сообщила, что выявила участок протяженностью 1,5 км для проведения выборки проб на кимберлитовой трещине, которую пересекла скважина.На участке Фришгеваагт (Frischgewaagt) началась вторая фаза программы по бурению. В ходе программы было пробурено три скважины, каждая из которых пересекла кимберлит, заявили в Botswana Diamonds.Третья скважина пересекла 4,5 метра кимберлитовой трещины. На сегодняшний день это самая большая зона, которую когда-либо пересекали скважины на проекте.«Третий и последний этап программы по бурению начнется после того, как будет завершено детальное гравитационное исследование двух потенциальных кимберлитовых месторождений на одном и том же проекте», - сказано в сообщении.Цель программы заключается в том, чтобы детально спланировать выборку проб, которая начнется после завершения буровых работ и получения необходимых документов в течение следующих двух месяцев.Она также сообщила, что реконструкция близлежащего завода по обработке алмазов идет в соответствии с планом и завод сможет обработать выбранные кимберлитовые пробы.На близлежащем и выработанном алмазном руднике Марсфонтейн (Marsfontein) находятся месторождения, на которых содержание алмазов достигает показателя в 1 433 карата на сто тонн руды.