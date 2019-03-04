Оптовые цены на синтетические бриллианты упали на 60% - De Beers

01 марта 2019

De Beers сообщила, что оптовые цены на синтетические бриллианты снизились на 60% с тех пор, как в сентябре прошлого года компания начала продавать выращенные в лаборатории камни для создания ювелирных изделий.

Агентство Reuters процитировало генерального директора De Beers Брюса Кливера (Bruce Cleaver), который заявил, что, по прогнозам, рентабельность сектора продолжит падать, по мере того как передовые технологии будут способствовать улучшению качества камней и росту объема производства синтетики.

«Маржа, получаемая от бизнеса, не является устойчивой, - сказал он. - Мне нравится сравнивать этот бизнес с телевизором с плоским экраном. Первые такие телевизоры были очень дорогими, а качество было плохим».









Фото: Lightbox







Ожидается, что бренд De Beers Lightbox продаст 20 000 каратов выращенных в лаборатории бриллиантов к концу 2019 года, хотя группа инвестировала в завод по производству синтетических алмазов в американском штате Орегон, который сможет производить более полумиллиона каратов в год, когда он достигнет полной мощности в следующем году.

Цель De Beers при создании Lightbox заключалась в том, чтобы разделить понятия бриллиантов, выращенных в лаборатории, и природных камней.

Кливер сказал, что синтетические бриллианты не влияют на снижение цен на природные камни.

«Это совершенно законный бизнес. Просто это другой бизнес», - сказал он, выразив свое мнение о выращенных в лаборатории камнях.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished