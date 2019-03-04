Индийский павильон представляет модные и инновационные украшения на международных выставках в Гонконге

Индийский павильон, организованный Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), начал работу на 6-й Гонконгской международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl), которая проходит с 26 февраля по 2 марта 2019 года в выставочном центре AsiaWorld-Expo, и на 35-й Гонконгской международной ювелирной выставке (Hong Kong International Jewellery Show), которая будет работать с 28 февраля по 4 марта 2019 года в Гонконгском выставочном и конференц-центре (HKCEC), сообщается в пресс-релизе, распространенном GJEPC.

Фото: GJEPC

Индийский павильон занимает 1 428 квадратных метров и представляет 158 стендов с 98 экспонентами. В этом году индийский павильон расположен у входа в премиальный Зал 2, в котором находятся стенды с бриллиантами. Производители и ритейлеры будут представлять широкий ассортимент бриллиантов и драгоценных камней в зале №. 2, 7 и 11 на Гонконгской международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга. Индийский павильон в Гонконгском выставочном центре был разделен на 3 секции: ювелирные изделия с бриллиантами и ювелирные изделия массового производства, золотые украшения и серебряные украшения. В Зале 2 расположена специальная галерея товаров из Индии, где индийские мастера могут продемонстрировать свои возможности в производстве ювелирных изделий мирового класса.Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Гонконг является ведущим экспортным рынком для индийских драгоценных камней и ювелирных изделий. Общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в 2018 году составил 39 461,07 млн ​​долларов, из которых 11 433,10 млн долларов пришлось на Гонконг; экспорт бриллиантов составил 9 825,27 млн долларов; экспорт золотых украшений - 775,69 млн долларов, а драгоценных камней - 215,28 млн долларов. Обе выставки - Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка - оказались важнейшей платформой для улучшения наших отношений и привлечения новых покупателей в Азии и за ее пределами. Каждый год мы стараемся продемонстрировать наши возможности и навыки с помощью огромного ассортимента продуктов, предназначенных для разных рынков».Индия совершенствует и улучшает свои навыки, адаптируя к отрасли свои передовые технологии и инструменты для производства ювелирных изделий, и сегодня они способны удовлетворить любые требования мировой ювелирной промышленности.