Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

АЛРОСА приветствует бельгийскую IGC Group в качестве члена ALROSA ALLIANCE  

01 марта 2019
Новости

igc_group_logo.pngIGC Group, бельгийский производитель бриллиантов и одна из старейших алмазных компаний в мире, недавно стала членом ALROSA ALLIANCE, присоединившись к наиболее ответственным и уважаемым участникам алмазного рынка.
Получение статуса члена ALROSA ALLIANCE открывает для IGC Group путь к тому, чтобы стать  долгосрочным постоянным клиентом АЛРОСА, мирового лидера по добыче алмазного сырья, сообщает IGC Group.
«Мы рады вступить в ALROSA ALLIANCE  и стать партнером одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов. Как производитель высококачественных бриллиантов и привилегированный  поставщик изысканных ювелирных изделий мы рады приветствовать это сотрудничество с АЛРОСА. Стабильные и прозрачные поставки необработанных алмазов необходимы в современной деловой среде», - заявил Жак Клас (Jacques Claes), президент IGC Group.
IGC Group также является сайтхолдером группы компаний De Beers с 1955 года.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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