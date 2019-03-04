АЛРОСА приветствует бельгийскую IGC Group в качестве члена ALROSA ALLIANCE  

IGC Group, бельгийский производитель бриллиантов и одна из старейших алмазных компаний в мире, недавно стала членом ALROSA ALLIANCE, присоединившись к наиболее ответственным и уважаемым участникам алмазного рынка.Получение статуса члена ALROSA ALLIANCE открывает для IGC Group путь к тому, чтобы стать долгосрочным постоянным клиентом АЛРОСА, мирового лидера по добыче алмазного сырья, сообщает IGC Group.«Мы рады вступить в ALROSA ALLIANCE и стать партнером одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов. Как производитель высококачественных бриллиантов и привилегированный поставщик изысканных ювелирных изделий мы рады приветствовать это сотрудничество с АЛРОСА. Стабильные и прозрачные поставки необработанных алмазов необходимы в современной деловой среде», - заявил Жак Клас (Jacques Claes), президент IGC Group.IGC Group также является сайтхолдером группы компаний De Beers с 1955 года.