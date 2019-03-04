Mountain Province начинает зимнюю разведку на руднике Кеннеди Норт

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о начале реализации программы зимних разведочных работ на руднике Кеннеди Норт (Kennady North). Проект включает в себя заявки на добычу минерального сырья и арендные участки на площади 67 164 га, непосредственно прилегающей к руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué), 100% которого принадлежат компании.Зимняя программа будет сосредоточена на бурении нескольких комбинированных индикаторных и геофизических целей, расположенных к западу и юго-западу от кимберлита Херн (Hearne), являющегося частью рудника Гачо Куэй. Программа бурения в разведочных целях предусматривает бурение на глубину 2 тыс метров.«В дополнение к успешному продвижению разведки на кимберлитах Кельвин (Kelvin) и Фарадей (Faraday) мы очень рады тому, что завершили компиляцию всех региональных разведочных данных в консолидированную базу данных, которая обеспечит основу для всей будущей работы на полностью принадлежащих нам объектах вблизи рудника Гачо Куэй», - заявил доктор Том Маккэндлесс (Tom McCandless), вице-президент Mountain Province по разведке.Компания завершила также переработку методом щелочной плавки руды, добытой в ходе бурения, проводившегося на кимберлите Фарадей 2 в 2017 и 2018 годах. Программы бурения расширили кимберлит Фарадей 2 более чем на 150 метров к северо-западу. Геологическое моделирование этого расширения подтвердило, что в нем присутствуют полезные ископаемые, выявленные в верхней части кимберлитового кластера Фарадей 2.