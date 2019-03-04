Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

HRD Antwerp запускает курсы по алмазной спектроскопии

28 февраля 2019
Новости

hrd_logo.pngКомпания HRD Antwerp открыла регистрацию на семинары по алмазной спектроскопии, которые помогут участникам алмазной отрасли обнаружить синтетические камни, говорится на сайте компании.
В сообщении сказано, что смешивание выращенных в лаборатории алмазов с партиями природных камней в настоящее время стало серьезной проблемой, и единственный способ решить эту проблему - это изучение спектроскопии.
«На рынок проникает все больше нераскрытых синтетических алмазов: синтетические алмазы, выращенные с помощью метода высоких давлений и температур и с использованием метода химического осаждения из паровой фазы, примешиваются в партии природных камней; также синтетические алмазы часто ошибочно устанавливаются в ювелирные изделия. Основная проблема, с которой сейчас сталкивается промышленность, - это обнаружение этих синтетических камней, независимо от того, являются ли они частью партии алмазов или ювелирного изделия, - сказали в компании. - Решением этой проблемы является спектроскопия».
Курс рассчитан на 3 дня и предназначен для торговцев алмазами, экспертов по алмазам, оценщиков, ювелиров и дизайнеров, ценителей алмазов и ювелирных изделий, менеджеров по продажам, покупателей и соискателей.
Курсы проводятся на английском языке.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished