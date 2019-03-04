HRD Antwerp запускает курсы по алмазной спектроскопии

Компания HRD Antwerp открыла регистрацию на семинары по алмазной спектроскопии, которые помогут участникам алмазной отрасли обнаружить синтетические камни, говорится на сайте компании.В сообщении сказано, что смешивание выращенных в лаборатории алмазов с партиями природных камней в настоящее время стало серьезной проблемой, и единственный способ решить эту проблему - это изучение спектроскопии.«На рынок проникает все больше нераскрытых синтетических алмазов: синтетические алмазы, выращенные с помощью метода высоких давлений и температур и с использованием метода химического осаждения из паровой фазы, примешиваются в партии природных камней; также синтетические алмазы часто ошибочно устанавливаются в ювелирные изделия. Основная проблема, с которой сейчас сталкивается промышленность, - это обнаружение этих синтетических камней, независимо от того, являются ли они частью партии алмазов или ювелирного изделия, - сказали в компании. - Решением этой проблемы является спектроскопия».Курс рассчитан на 3 дня и предназначен для торговцев алмазами, экспертов по алмазам, оценщиков, ювелиров и дизайнеров, ценителей алмазов и ювелирных изделий, менеджеров по продажам, покупателей и соискателей.Курсы проводятся на английском языке.