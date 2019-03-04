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04 февраля 2019

Кимберлийский процесс должен использовать историческую возможность исправить свои ограничения

28 февраля 2019
Новости
Поскольку 2019 год является последним годом трехлетнего анализа деятельности Кимберлийского процесса, эта организация должна воспользоваться исторической возможностью для исправления недостатков в системе, предназначенной для предотвращения попадания конфликтных алмазов в цепочку распределения – об этом заявит Президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Стефан Фишлер (Stephane Fischler) на специальном заседании по вопросу о роли алмазов в разжигании конфликтов, которое проводится сегодня в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, место проведения 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой 28 февраля 2019 года пройдет специальное заседание на тему «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса». (Фото: Wikimedia Commons)

Г-н Фишлер выступит от имени алмазной и ювелирной промышленности на заседании, озаглавленном «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса», и особо затронет тему КП как инструмента предотвращения конфликтов и посредника устойчивого развития, надлежащего управления и прозрачности. В роли принимающей стороны данного заседания выступает Европейский Союз, и в нем примут участие председатель Кимберлийского процесса 2019 года Алок Чатурведи (Alok Chaturvedi) из Индии, а также председатель КП 2018 года Хильде Хардеман (Hilde Hardeman) из Европейской комиссии, а также представители правительств, промышленности, гражданского общества и научных кругов.
В своем обращении к собравшимся г-н Фишлер отметит, что, хотя утвержденная ООН Сертификационная схема Кимберлийского процесса, которая была запущена в 2003 году, зарекомендовала себя как успешная в борьбе с потоком алмазов, финансировавших повстанческие силы в гражданских войнах, ей не удалось решить другие виды конфликтов, связанных с полезными ископаемыми, и, в частности, проблему системного насилия в районах добычи полезных ископаемых. Поскольку большая часть таких случаев имела место там, где ведется мелкая и старательская добыча, КП не реализовал свой потенциал в качестве посредника в наращивании потенциала и в устойчивом экономическом развитии, отметит г-н Фишлер в своем выступлении.
Однако, срочно приняв ряд необходимых реформ по завершении текущего анализа своей деятельности, КП сможет исправить свои ограничения, считает Президент WDC. Это включает в себя совершенствование стандартов и условий КП, таких как механизм экспертной оценки; повышение уровня представительства и участия в этом органе как со стороны правительств, так и Организации Объединенных Наций; улучшение сбора важных данных и обмена ими; и создание постоянного секретариата, который будет укомплектован штатными специалистами.
По мнению г-на Фишлера, важно отметить то, что Кимберлийский процесс должен усилить абсолютную приверженность своей миссии по предотвращению конфликтов, и это, по его словам, потребует расширения определения «конфликтных алмазов» для охвата всех форм системного насилия, включая те, которые совершаются государственными и частными силами безопасности. Предложение по этому вопросу было выдвинуто правительством Канады на пленарном заседании КП в ноябре прошлого года в Брюсселе и было поддержано как участниками отрасли, так и гражданским обществом в ходе трехстороннего форума. Президент WDC призовет КП достичь консенсуса по этому вопросу до конца года.
В ожидании действий со стороны Кимберлийского процесса Всемирный алмазный совет, по словам г-на Фишлера, уже проводит собственные реформы, чтобы обеспечить на уровне отрасли тот тип прогресса, за который он выступает в КП. Они включают в себя пересмотренную Систему гарантий, которая отслеживает как алмазное сырье, так и бриллианты вплоть до розничных продавцов ювелирных изделий, и теперь прямо ссылается на права человека и строгую практику труда, а также поддерживает Руководящие принципы ОЭСР по надлежащей проверке полезных ископаемых из районов повышенного риска.

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