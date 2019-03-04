Кимберлийский процесс должен использовать историческую возможность исправить свои ограничения

28 февраля 2019

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, место проведения 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой 28 февраля 2019 года пройдет специальное заседание на тему «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса». (Фото: Wikimedia Commons)

Поскольку 2019 год является последним годом трехлетнего анализа деятельности Кимберлийского процесса, эта организация должна воспользоваться исторической возможностью для исправления недостатков в системе, предназначенной для предотвращения попадания конфликтных алмазов в цепочку распределения – об этом заявит Президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Стефан Фишлер (Stephane Fischler) на специальном заседании по вопросу о роли алмазов в разжигании конфликтов, которое проводится сегодня в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.Г-н Фишлер выступит от имени алмазной и ювелирной промышленности на заседании, озаглавленном «От кровавых алмазов к алмазам мира: предотвращение конфликтов посредством Кимберлийского процесса», и особо затронет тему КП как инструмента предотвращения конфликтов и посредника устойчивого развития, надлежащего управления и прозрачности. В роли принимающей стороны данного заседания выступает Европейский Союз, и в нем примут участие председатель Кимберлийского процесса 2019 года Алок Чатурведи (Alok Chaturvedi) из Индии, а также председатель КП 2018 года Хильде Хардеман (Hilde Hardeman) из Европейской комиссии, а также представители правительств, промышленности, гражданского общества и научных кругов.В своем обращении к собравшимся г-н Фишлер отметит, что, хотя утвержденная ООН Сертификационная схема Кимберлийского процесса, которая была запущена в 2003 году, зарекомендовала себя как успешная в борьбе с потоком алмазов, финансировавших повстанческие силы в гражданских войнах, ей не удалось решить другие виды конфликтов, связанных с полезными ископаемыми, и, в частности, проблему системного насилия в районах добычи полезных ископаемых. Поскольку большая часть таких случаев имела место там, где ведется мелкая и старательская добыча, КП не реализовал свой потенциал в качестве посредника в наращивании потенциала и в устойчивом экономическом развитии, отметит г-н Фишлер в своем выступлении.Однако, срочно приняв ряд необходимых реформ по завершении текущего анализа своей деятельности, КП сможет исправить свои ограничения, считает Президент WDC. Это включает в себя совершенствование стандартов и условий КП, таких как механизм экспертной оценки; повышение уровня представительства и участия в этом органе как со стороны правительств, так и Организации Объединенных Наций; улучшение сбора важных данных и обмена ими; и создание постоянного секретариата, который будет укомплектован штатными специалистами.По мнению г-на Фишлера, важно отметить то, что Кимберлийский процесс должен усилить абсолютную приверженность своей миссии по предотвращению конфликтов, и это, по его словам, потребует расширения определения «конфликтных алмазов» для охвата всех форм системного насилия, включая те, которые совершаются государственными и частными силами безопасности. Предложение по этому вопросу было выдвинуто правительством Канады на пленарном заседании КП в ноябре прошлого года в Брюсселе и было поддержано как участниками отрасли, так и гражданским обществом в ходе трехстороннего форума. Президент WDC призовет КП достичь консенсуса по этому вопросу до конца года.В ожидании действий со стороны Кимберлийского процесса Всемирный алмазный совет, по словам г-на Фишлера, уже проводит собственные реформы, чтобы обеспечить на уровне отрасли тот тип прогресса, за который он выступает в КП. Они включают в себя пересмотренную Систему гарантий, которая отслеживает как алмазное сырье, так и бриллианты вплоть до розничных продавцов ювелирных изделий, и теперь прямо ссылается на права человека и строгую практику труда, а также поддерживает Руководящие принципы ОЭСР по надлежащей проверке полезных ископаемых из районов повышенного риска.