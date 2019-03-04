TAGS представила на продажу в Дубае алмазное сырье на сумму $50 млн

Компания Trans-Atlantic Gem Sales открыла свой первый тендер в 2019 году в Дубае, представив алмазы, которые были оценены в $50 млн, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.На тендер выставлены исключительные камни, алмазы специальных размеров и крупные алмазы, добытые на рудниках в Анголе, Намибии и Южной Африке.Представитель компании сообщил: «TAGS демонстрирует устойчивый рост продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Многие постоянные клиенты сообщили о положительных результатах огранки приобретенных алмазов».Более 194 клиентов приняли участие в февральском тендере, на котором было представлено 79 213 каратов высококачественных камней; средняя цена составила $633 за карат.Являясь одной из ведущих платформ по продаже драгоценных камней в мире, в 2019 году компания проведет еще семь тендеров. TAGS проводит аукционы и тендеры по продаже алмазного сырья от имени производителей, алмазодобытчиков и поставщиков алмазов, а продажи алмазов осуществляются в Антверпене, Кейптауне и Дубае.