Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

TAGS представила на продажу в Дубае алмазное сырье на сумму $50 млн

28 февраля 2019
Новости

TAGS_logo1.pngКомпания Trans-Atlantic Gem Sales открыла свой первый тендер в 2019 году в Дубае, представив алмазы, которые были оценены в $50 млн, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 
На тендер выставлены исключительные камни, алмазы специальных размеров и крупные алмазы, добытые на рудниках в Анголе, Намибии и Южной Африке. 
Представитель компании сообщил: «TAGS демонстрирует устойчивый рост продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Многие постоянные клиенты сообщили о положительных результатах огранки приобретенных алмазов».
Более 194 клиентов приняли участие в февральском тендере, на котором было представлено 79 213 каратов высококачественных камней; средняя цена составила $633 за карат.
Являясь одной из ведущих платформ по продаже драгоценных камней в мире, в 2019 году компания проведет еще семь тендеров. TAGS проводит аукционы и тендеры по продаже алмазного сырья от имени производителей, алмазодобытчиков и поставщиков алмазов, а продажи алмазов осуществляются в Антверпене, Кейптауне и Дубае.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished