Алмазное производство Rio Tinto упало на 15% в 2018 году

Горнодобывающая компания Rio Tinto, представив свой годовой финансовый отчет, сообщила о снижении добычи алмазов на 15%.Прибыль от алмазов также снизилась на 1,56%. Тем не менее рентабельность сегмента выросла на 28,2%. Валовая выручка от алмазного бизнеса снизилась с $706 млн в 2017 году до $695 млн в 2018 году. Прибыль до вычета процентов, амортизации и налогообложения (EBITDA) выросла на 4,88% в 2018 году, до $301 млн, с $287 млн ​ в 2017 году; чистая прибыль в прошлом году выросла на 28,2%, увеличившись до $118 млн с $92 млн в 2017 году.Добыча на руднике Аргайл (Argyle) в Австралии, на 100% принадлежащем Rio Tinto, и на шахте Даявик (Diavik) в Канаде, которая принадлежит компании на 60%, снизилась на 15%, с 21,6 млн каратов в 2017 году до 18,43 млн каратов в 2018 году. На Аргайле производство алмазов снизилось на 18% по сравнению с 2017 годом, когда компания увеличила там добычу путем переработки аллювиальных отвалов с более высоким содержанием алмазов. На руднике Даявик отмечен спад производства на 3%, несмотря на то, что добыча руды с более низким содержанием алмазов была частично компенсирована бо́льшим количеством переработанной руды. Компания также объявила, что подготовка к добыче на четвертой алмазной трубке A21 на руднике Даявик была завершена в рамках бюджета и с опережением графика. После четырех лет строительства и инвестиций в размере $350 млн, шахта достигла полной производственной мощности.Накопление товарных запасов алмазов Rio Tinto за первое полугодие совпало с повышением цен. Но во второй половине 2018 года в компании произошел рост запасов алмазов преимущественно низкого качества, что привело к снижению цен, особенно в сегменте дешевых камней. По данным Rio Tinto, мировые поставки природных алмазов были ниже, чем в 2018 году, и ожидается, что такая тенденция продолжится и в 2019 году. В этом году компания намерена произвести от 15 до 17 млн ​​каратов алмазов.