Эксклюзив

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04 марта 2019

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После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

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04 февраля 2019

ZCDC идентифицировала еще один участок для проведения геологоразведки

28 февраля 2019
Новости
zcdc_logo.pngГосударственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company планирует провести программу по геологоразведке в Чихоте, провинция Восточный Машоналенд в Зимбабве, сообщают местные средства массовой информации.
Ранее этот район был исследован De Beers в конце 1990-х - начале 2000-х годов.
ZCDC заявила, что будет использовать георадар для обнаружения областей с алмазным потенциалом, которые затем будут детально изучены путем бурения и рытья траншей в выбранных точках.
«Выбранные пробы будут затем собраны с помощью экскаваторов, - сказано в сообщении. - Эти образцы будут обработаны на месте с помощью мобильной установки для сепарации руды в тяжелой среде производительностью 10 тонн в час. Весь лишний материал будет использован для засыпки всех открытых карьеров».
В январе прошлого года ZCDC сообщила, что она также собирается провести геологоразведку в Чиманимани, Кези, Бинге и Мвенези. 
ZCDC заявила, что намерена инвестировать $32 млн в проекты по разведке полезных ископаемых.  
В этом году ZCDC хочет произвести 4,1 млн каратов алмазов против 2,8 млн каратов в прошлом году.  
Недавно сообщалось, что российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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