ZCDC идентифицировала еще один участок для проведения геологоразведки

Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company планирует провести программу по геологоразведке в Чихоте, провинция Восточный Машоналенд в Зимбабве, сообщают местные средства массовой информации.Ранее этот район был исследован De Beers в конце 1990-х - начале 2000-х годов.ZCDC заявила, что будет использовать георадар для обнаружения областей с алмазным потенциалом, которые затем будут детально изучены путем бурения и рытья траншей в выбранных точках.«Выбранные пробы будут затем собраны с помощью экскаваторов, - сказано в сообщении. - Эти образцы будут обработаны на месте с помощью мобильной установки для сепарации руды в тяжелой среде производительностью 10 тонн в час. Весь лишний материал будет использован для засыпки всех открытых карьеров».В январе прошлого года ZCDC сообщила, что она также собирается провести геологоразведку в Чиманимани, Кези, Бинге и Мвенези.ZCDC заявила, что намерена инвестировать $32 млн в проекты по разведке полезных ископаемых.В этом году ZCDC хочет произвести 4,1 млн каратов алмазов против 2,8 млн каратов в прошлом году.Недавно сообщалось, что российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране.