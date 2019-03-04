Lucapa получила $3,8 млн от продажи алмазов на первом тендере камней, добытых на Мотаэ

Lucapa Diamond получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года.Lucapa заявила, что первый тендер алмазов, добытых на Мотаэ, который прошел в Антверпене, зафиксировал среднюю цену за карат в размере $707 за всю партию алмазов.Самая высокая цена за отдельный бриллиант составила $36 664 за карат.«Высокий спрос на партию коммерческих алмазов, который мы наблюдали в Антверпене, безусловно, ознаменовал становление Мотаэ как производителя высококачественных товаров, дополняющих продукцию с нашего рудника Луло (Lulo), - сказал генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Высокие цены, достигнутые в ходе продаж наших качественных алмазов, при отсутствии единственного выдающегося камня, являются отличным началом для Мотаэ, что предвещает будущее рудника как производителя исключительных алмазов и его вклад для народа Басуто».