Эксклюзив

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Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

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Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

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04 февраля 2019

Lucapa получила $3,8 млн от продажи алмазов на первом тендере камней, добытых на Мотаэ

27 февраля 2019
Новости

news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.
Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года.
Lucapa заявила, что первый тендер алмазов, добытых на Мотаэ, который прошел в Антверпене, зафиксировал среднюю цену за карат в размере $707 за всю партию алмазов.
Самая высокая цена за отдельный бриллиант составила $36 664 за карат.
«Высокий спрос на партию коммерческих алмазов, который мы наблюдали в Антверпене, безусловно, ознаменовал становление Мотаэ как производителя высококачественных товаров, дополняющих продукцию с нашего рудника Луло (Lulo), - сказал генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Высокие цены, достигнутые в ходе продаж наших качественных алмазов, при отсутствии единственного выдающегося камня, являются отличным началом для Мотаэ, что предвещает будущее рудника как производителя исключительных алмазов и его вклад для народа Басуто».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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