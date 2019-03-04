SSEF запускает сервис GemTrack™

27 февраля 2019









Фото: SSEF







Сервис GemTrack™ включает в себя комбинацию кристаллографического, структурного, химического и микроскопического анализов, которые позволяют проводить детальную и потенциально уникальную характеристику, а также снятие «отпечатков пальцев» с необработанного камня.

Эти данные затем могут быть подтверждены при исследовании ограненного драгоценного камня, прошедшего процессы резки и полировки, и задокументированы в отчете GemTrack™.

Заключение GemTrack™ может быть также выдано, если драгоценный камень был впоследствии инкрустирован в ювелирное изделие, что позволит документировать камень на всем его пути - от природного состояния до ювелирного изделия.

В отчете GemTrack™ не будет содержаться каких-либо конкретных данных относительно места происхождения камня. Однако в случае предоставления заслуживающей доверия документации (например, надлежаще оформленной квитанции о покупке с аукциона) может быть указано, что на ее основании драгоценный камень был получен от конкретной компании или в результате аукционных торгов.

«Учитывая растущий в отрасли спрос к происхождению и отслеживаемости, мы пришли к выводу, что SSEF может предоставить по-настоящему независимую геммологическую документацию для драгоценного камня относительно его пути от необработанного до ограненного состояния и до инкрустации в ювелирное изделие», - сказал доктор Михаил С. Кшемницкий (Michael S. Krzemnicki), директор SSEF.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Швейцарский геммологический институт (Swiss Gemmological Institute) SSEF объявил о запуске новой услуги GemTrack™ по предоставлению экспертного заключения, подтверждающего связь ограненного драгоценного камня с необработанным камнем, из которого он был изготовлен, что позволяет геммологически документировать часть пути камня от шахты до рынка.