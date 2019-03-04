Верхне-Мунское месторождение АЛРОСА подарило новый крупный алмаз ювелирного качества

27 февраля 2019

Уникальный алмаз ювелирного качества массой 98,8 карата был добыт на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения 17 февраля 2019 года.

Драгоценный камень имеет октаэдрическую форму с выраженной рельефностью граней. В периферийной и промежуточной зонах кристалла есть дефекты в виде включений. Алмаз прозрачный с видимым желтым оттенком, ювелирного качества.









Фото: АЛРОСА







«Это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года, что позволяет говорить о большом потенциале Верхней Муны. Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы - массой более 50 карат. Тем более когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот - весом почти 100 карат. Несмотря на некоторые включения, видно, что это камень высокого качества. После его детального изучения и оценки, полагаю, он будет передан для огранки в Бриллианты АЛРОСА», - прокомментировал Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

Первый крупный алмаз ювелирного качества был добыт здесь в конце осени, вскоре после официального запуска месторождения 31 октября 2018 года. Вес кристалла составил 51,49 карата.