Леди Гага блистала на красной ковровой дорожке в бриллианте «Тиффани», которому 141 год

Фото: Tiffany/

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Впервые за 141 год бриллиант «Тиффани» появился на 91-й церемонии вручения премии Оскар. Драгоценный камень, ограненный в форме «подушечки», весом 128,52 карата украшал шею Леди Гага, говорится в пресс-релизе, распространенном Tiffany & Co. Бриллиант имеет более 80 граней.«Леди Гага - создатель, новатор и нарушитель правил, и я рад, что она наденет на проход по красной ковровой дорожке бриллиант «Тиффани» впервые с тех пор, как он был добыт и изготовлен 141 год назад», - сказал Рид Кракофф (Reed Krakoff), художественный руководитель Tiffany & Co.Этот желтый бриллиант «Тиффани» был добыт в 1877 году на руднике Кимберли (Kimberley) в Южной Африке и был приобретен компанией Tiffany в следующем году.Одри Хепберн надевала ожерелье с этим бриллиантом по случаю рекламной фотосессии для фильма «Завтрак у Тиффани».Леди Гага была номинирована на лучшую женскую роль и лучшую оригинальную песню за ее работу в фильме «Звезда родилась».