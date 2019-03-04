Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

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04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

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25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

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18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

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04 февраля 2019

Леди Гага блистала на красной ковровой дорожке в бриллианте «Тиффани», которому 141 год

27 февраля 2019
Новости

Впервые за 141 год бриллиант «Тиффани» появился на 91-й церемонии вручения премии Оскар. Драгоценный камень, ограненный в форме «подушечки», весом 128,52 карата украшал шею Леди Гага, говорится в пресс-релизе, распространенном Tiffany & Co. Бриллиант имеет более 80 граней.

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                             Фото: Tiffany/Instagram

«Леди Гага - создатель, новатор и нарушитель правил, и я рад, что она наденет на проход по красной ковровой дорожке бриллиант «Тиффани» впервые с тех пор, как он был добыт и изготовлен 141 год назад», - сказал Рид Кракофф (Reed Krakoff), художественный руководитель Tiffany & Co.
Этот желтый бриллиант «Тиффани» был добыт в 1877 году на руднике Кимберли (Kimberley) в Южной Африке и был приобретен компанией Tiffany в следующем году.
Одри Хепберн надевала ожерелье с этим бриллиантом по случаю рекламной фотосессии для фильма «Завтрак у Тиффани».
Леди Гага была номинирована на лучшую женскую роль и лучшую оригинальную песню за ее работу в фильме «Звезда родилась».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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