Леди Гага блистала на красной ковровой дорожке в бриллианте «Тиффани», которому 141 год

Фото: Tiffany/Instagram
«Леди Гага - создатель, новатор и нарушитель правил, и я рад, что она наденет на проход по красной ковровой дорожке бриллиант «Тиффани» впервые с тех пор, как он был добыт и изготовлен 141 год назад», - сказал Рид Кракофф (Reed Krakoff), художественный руководитель Tiffany & Co.
Этот желтый бриллиант «Тиффани» был добыт в 1877 году на руднике Кимберли (Kimberley) в Южной Африке и был приобретен компанией Tiffany в следующем году.
Одри Хепберн надевала ожерелье с этим бриллиантом по случаю рекламной фотосессии для фильма «Завтрак у Тиффани».
Леди Гага была номинирована на лучшую женскую роль и лучшую оригинальную песню за ее работу в фильме «Звезда родилась».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург