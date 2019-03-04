Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

В Шэньчжэне пройдет первая Китайско-израильская алмазная неделя

26 февраля 2019
Новости

ide_logo.pngПервая Китайско-израильская алмазная неделя (China-Israel Diamond Week), организованная совместно Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE), Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE) и Guangdong Land Holding Ltd (GDLand), пройдет в Шэньчжэне со 2 по 4 апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI).
Основным событием мероприятия станет Китайско-израильская встреча по продажам бриллиантов, на которой израильские экспоненты представят свои товары китайским покупателям. В рамках выставки будут организованы специальные посещения предприятий по производству ювелирных изделий с бриллиантами в этом районе, а также другие социальные мероприятия.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Китайско-израильская алмазная неделя выводит теплые отношения между Израильской алмазной биржей и Шанхайской алмазной биржей на еще более высокий уровень. Это первая персональная выставка IDE в Китае. Это прекрасная возможность получить известность на этом крупном рынке, и мы этому очень рады».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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