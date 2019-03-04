В Шэньчжэне пройдет первая Китайско-израильская алмазная неделя

Основным событием мероприятия станет Китайско-израильская встреча по продажам бриллиантов, на которой израильские экспоненты представят свои товары китайским покупателям. В рамках выставки будут организованы специальные посещения предприятий по производству ювелирных изделий с бриллиантами в этом районе, а также другие социальные мероприятия.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Китайско-израильская алмазная неделя выводит теплые отношения между Израильской алмазной биржей и Шанхайской алмазной биржей на еще более высокий уровень. Это первая персональная выставка IDE в Китае. Это прекрасная возможность получить известность на этом крупном рынке, и мы этому очень рады».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished