В Шэньчжэне пройдет первая Китайско-израильская алмазная неделя

Первая Китайско-израильская алмазная неделя (China-Israel Diamond Week), организованная совместно Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE), Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE) и Guangdong Land Holding Ltd (GDLand), пройдет в Шэньчжэне со 2 по 4 апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI).Основным событием мероприятия станет Китайско-израильская встреча по продажам бриллиантов, на которой израильские экспоненты представят свои товары китайским покупателям. В рамках выставки будут организованы специальные посещения предприятий по производству ювелирных изделий с бриллиантами в этом районе, а также другие социальные мероприятия.Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Китайско-израильская алмазная неделя выводит теплые отношения между Израильской алмазной биржей и Шанхайской алмазной биржей на еще более высокий уровень. Это первая персональная выставка IDE в Китае. Это прекрасная возможность получить известность на этом крупном рынке, и мы этому очень рады».