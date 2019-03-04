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04 февраля 2019

Vast Resources занялась вопросами финансирования

26 февраля 2019
Новости

Vast Resources, которая недавно приобрела права на новую алмазную концессию в Зимбабве, намерена созвать 11 марта общее собрание, на котором ее акционеры должны будут предоставить полномочия для выпуска новых акций и отказаться от установленных законом преимущественных прав покупки акций.
Такой шаг был предпринят компанией в результате отказа на финансирование в размере $5,5 млн, которое фирма запросила у банка Mercuria B, что привело к существенному падению цены акций компании.
Vast также наблюдала снижение стоимости на права, выпущенные в результате решения, принятого на последнем общем собрании в январе.
Компания была вынуждена договориться о новых условиях займа с Sub-Sahara Goldia Investments в отношении долга в $3,4 млн, в то время как фонд Bergen Global Opportunity Fund также прекратил свое финансирование.
Тем не менее компания заявила, что продолжает «положительные» переговоры о замене и финансирования и/или ключевого инвестора, который был бы заинтересован в финансировании всей компании, включая проекты в Зимбабве.
В настоящее время капитализация Vast составляет чуть более 12 миллионов фунтов стерлингов.
Botswana Diamonds и ее партнер Vast получили положительные результаты в рамках предварительной геологической оценки концессии Херитедж (Heritage) в октябре прошлого года. 
На этой концессии находятся несколько аллювиальных россыпных месторождений. 
Результаты также показали, что содержание алмазов на аллювиальных месторождениях в Маранге варьируется в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды. 
Базальный конгломерат Умкондо (Umkondo) в другой области Маранге также имеет алмазный потенциал. Содержание алмазов на нем составляет 100 - 3 000 каратов на сто тонн руды.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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